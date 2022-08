17-08-2022 15:56

Potrebbe avere un risvolto non solo economico il sacrificio di Cesare Casadei da parte dell’Inter, società che ormai ha definito la cessione del classe 2003 al Chelsea.

Inter, Casadei ponte per Lukaku

Come infatti ha ben spiegato nella giornata di oggi l’Evening Standard, l’operazione Casadei consentirà all’Inter non solo di rafforzare i rapporti col Chelsea ma allo stesso tempo di mettersi in una posizione migliore per ottenere il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku per un’altra stagione.

L’accordo di massima tra i due club per l’operazione ci sarebbe già ma è chiaro che con questa trattativa andata a buon fine entrambi i club saranno meglio disposti a giungere facilmente ad un accordo per la permanenza del belga in Italia.

Inter, le cifre dell’operazione Casadei

Nell’immediato invece la partenza di Casadei, giocatore che non ha mai visto la Serie A in carriera, permetterà di incassare un discreto gruzzolo visto che i Blues verseranno 15 milioni più cinque di bonus nelle casse del club meneghino.

Tale somma darà modo all’Inter di arrotondare il conto alla voce “entrate” ma, essendo questa ancora troppo bassa, non autorizzerà i supporter nerazzurri a fare sogni tranquilli.

Cosa comporta per l’Inter la cessione di Casadei

Anche con le partenze di Pinamonti, Di Gregorio, Gravillon e Pirola, l’Inter è ancora lontana dai 60 milioni di guadagni dalle cessioni indicati da Zhang come obiettivo minimo per questa sessione di mercato.

Alla luce di ciò quindi, non è utopistico pensare che l’Inter decida di lasciar partire prima del 31 agosto uno dei suoi big. Tutti gli indizi in questo caso portano a Dumfries e, soprattutto, al sempre quotato Milan Skriniar, giocatore per il quale il PSG potrebbe lanciare l’assalto decisivo in qualsiasi momento.

