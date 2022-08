Sassuolo, Pinamonti per dimenticare Scamacca: è ufficiale

11-08-2022 20:00

L’U.S. Sassuolo Calcio ha comunicato ufficialmente di aver concluso l’operazione di calciomercato che riguarda Andrea Pianmonti, centravanti classe ’99 che arriva in Emilia a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall’Inter. Dunque, di fatto, Pinamonti si trasferisce al Sassuolo a titolo definitivo.

L’attaccante ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai neroverdi fino al 30 giugno 2027. Un nuovo ‘9’ italiano per Alessio Dionisi, che lo scorso anno ha visto esplodere Gianluca Scamacca sotto la sua gestione. Ora è Pinamonti a cercare il trampolino di lancio in neroverde.

13 reti per l’ex Empoli, tra le altre, nella scorsa stagione di Serie A. Riuscirà a fare meglio e a non far sentire la mancanza di Gianluca Scamacca, trasferitosi al West Ham? La risposta spetterà al campo.

Pinamonticon ogni probabilità sarà già a disposizione per la sfida d’esordio in campionato dei neroverdi all’Allianz Stadium, casa della Juventus, nel giorno di Ferragosto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE