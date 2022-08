16-08-2022 16:23

È ormai quasi tutto fatto per il passaggio al Chelsea di Cesare Casadei, giovane talento nerazzurro classe 2003 sul quale i londinesi hanno deciso d’investire una cifra importante.

Inter, le cifre e le tempistiche dell’affare Casadei

Pur non avendo mai calcato i campi della Serie A, il giovane prospetto interista frutterà alle casse dell’Inter ben 15 milioni di euro, somma che coi bonus potrà addirittura lievitare a 20.

È questa la cifra che ha riportato nelle scorse ore Sky Sport, testata che ha poi rivelato come il centrocampista si recherà mercoledì nella capitale inglese per sottoporsi successivamente alle visite mediche di rito il giorno seguente.

Casadei “aiuta” il mercato in entrata dell’Inter

Casadei, dunque, seguirà il percorso tracciato in questa sessione di mercato da Lucca (finito all’Ajax) e Scamacca (acquistato dal West Ham) divenendo l’ennesimo prospetto nostrano ad emigrare oltremanica per cercare fortuna.

L’Inter però potrà consolarsi in fretta perché coi soldi incassati per Casadei potrà dare l’assalto a breve a Manuel Akanji, difensore elvetico classe 1995 per il quale il Borussia Dortmund chiede sempre tra i 15 e i 20 milioni.

Inter, resta alta la paura di perdere Skriniar

L’approdo di Akanji in nerazzurro potrebbe chiudere il mercato in entrata della squadra di Inzaghi ma non rappresentare l’ultima modifica alla rosa interista di questa stagione.

Il PSG infatti non ha ancora mollato la presa per Milan Skriniar, difensore ritenuto imprescindibile da Galtier per puntare finalmente ad un risultato di prestigio in Europa.

I transalpini, stando a L’Equipe, avrebbero già in mano l’accordo con il giocatore e il suo entourage ma non ancora quello con l’Inter che resta irremovibile nelle sue richieste e che, in ogni caso, proverà fino all’ultimo a non cedere uno dei suoi pezzi più pregiati.

