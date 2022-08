08-08-2022 10:25

Il campionato di Serie A è alle porte e in casa Inter ci sono ancora parecchie situazioni di mercato da risolvere, dalla cessione di Pinamonti alla questione Skriniar con il PSG che comunque non ha mai mollato la presa. Allo stesso tempo, Simone Inzaghi si aspetta un rinforzo.

Inter, situazione in divenire. Rinforzo sul mercato?

Dopo il k.o con il Villarreal è scattato l’allarme per la fase difensiva con poca lucidità e concretezza e con un centrale che anca. Simone Inzaghi si aspetta che la dirigenza nerazzurra gli regali un altro colpo prima dell’inizio del campionato e della sfida con il Lecce. L’ultimo test, intanto, è fissato per mercoledì quando la prima squadra giocherà contro la Primavera al Suning Center.

Inter: che ne sarà di Skriniar?

Da settimane l’affare Milan Skriniar è in fase di stallo. Non si hanno news da Parigi. Il Chelsea ha mollato la presa mentre stando ai ben informati i parigini sarebbero pronti a un ultimo rilancio. La cifra fissata dai nerazzurri è sempre 70 milioni , già più bassa rispetto agli iniziali 80. Bisogna capire come reagirà la dirigenza nerazzurra ma di certo sarebbe una perdita forse incolmabile dopo aver perso Bremer e con Milenkovic vicino al rinnovo.

Inter, concludere gli altri affari per reinvestire

In casa nerazzurra ci sono poi delle situazioni da risolvere come la cessione di Pinamonti e l’eventuale trattativa per Casadei che non andrà via a meno di 15 milioni. Con queste due cessioni Ausilio e Marotta chiederanno uno sforzo alla società per un centrale. Qualora arrivasse un no bisognerà stravolgere i piani e adattarsi con un giocatore a costo zero o con un prestito gratuito. Il nome c’è già ed è quello di Acerbi. Altre opzioni sono Tantanga o Akanji che piace molto. Il giocate svizzero è del Borussia Dortmund e costa attorno ai 20 milioni ma a fine mese il costo potrebbe diminuire.