Inter, il saluto di Ranocchia: "Ringrazio tutti, ora penserò al futuro"

22-05-2022 21:16

La vittoria per 3-0 dell’Inter sulla Sampdoria è stata l’ultima partita con la maglia nerazzurra di Andrea Ranocchia, che è entrato nella ripresa al posto di Stefan De Vrij.

Queste le parole del difensore ed ex capitano nerazzurro ai microfoni di DAZN:

“Nel calcio a volte va bene a volte male, dispiace per il lavoro fatto quest’anno ma bisogna accettarlo. Sfortunatamente in stagione abbiamo attraversato un momento durante il quale abbiamo raccolto pochi punti, confrontandoci con formazioni forti in partite davvero ravvicinate: proviamo rammarico per quello, ma serve andare avanti, provare a migliorare. Dico grazie a tutti, i tifosi, chi mi è stato accanto, i miei compagni la mia famiglia, i miei figli. A livello personale sono felice e appagato di tutto quello che ho fatto e che ho dato. Quando sono arrivato all’Inter ero un ragazzino giovane con parecchie ambizioni, speranze e voglia di divertirsi. Adesso sono leggermente più vecchio, ma la voglia di divertirsi rimane. Ora mi riposerò un po’ e poi penseremo al futuro”.

