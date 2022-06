Inter, in arrivo anche Asllani

29-06-2022 16:47

Oltre che per Romelu Lukaku, all’Inter è giornata di visite mediche e firma sul contratto anche per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002 arriva dall’Empoli con la formula del prestito oneroso (4 milioni di euro) e riscatto fissato a 10 milioni più bonus, ha svolto le visite mediche a Milano, concludendole nella sede del CONI, in contemporanea di fatto con il grande rientrante nerazzurro Lukaku. “Contento? Molto”, le prime parole di Asllani ai tifosi che lo hanno accolto fuori dal CONI.

