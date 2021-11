Inter, in Bundesliga la soluzione per la fascia: l'ok dei tifosi

23-11-2021 13:20

Ivan Perisic è stato il grande protagonista del successo dell’Inter sul Napoli, tuttavia la permanenza del croato in nerazzurro resta in bilico, dato che il suo contratto è in scadenza: molto probabilmente questi saranno gli ultimi mesi dell’ex Bayern a San Siro.

Dalla Bundesliga arriva Kostic

Beppe Marotta si sta già muovendo per rimpiazzare il croato e secondo la Gazzetta dello Sport nel suo mirino sarebbe entrato Filip Kostic, centrocampista mancino dell’Eintracht di Francoforte.

Serbo di Kragujevac, 29 anni, Kostic è un esterno in grado di giocare sia in un centrocampo a 5 che a 4, ma anche di agire da esterno d’attacco in un tridente. Kostic piace all’Inter perché ha fisico, intensità e velocità, ma anche perché il suo contratto con il club tedesco scadrà nel giugno 2023: ciò vuol dire che a giugno i nerazzurri potrebbero riuscire a convincere il club della Bundesliga a cedere il serbo a un prezzo più basso di quello che è il suo reale valore, magari già nel mercato di gennaio.

Inoltre, Kostic guadagnerebbe meno di Perisic, accontentandosi di 2,5 milioni l’anno contro i 4,5 percepiti attualmente dal croato. A

I tifosi approvano la mossa di Marotta

l momento non c’è una trattativa, ma i la notizia dell’interesse per Kostic ha acceso la fantasia dei tifosi dell’Inter: molti sperano che sia lui a sostituire Perisic nella prossima stagione.

“Kostic sarebbe un ottimo sostituto – scrive Vincenzo su Facebook -, è più giovane e con un ingaggio sostenibile, Perisic ha 33 anni e vuole almeno 5 milioni per 3 anni. Prendere a 10 milioni compresi di bonus Kostic e pagarlo 2.5 all’anno per 3 anni sarebbe un’operazione perfetta”.

Emanuele concorda: “Tra i due meglio Kostic, Perisic non accetterebbe un rinnovo per una stagione o al massimo 2, chiede minimo un quadriennale alle cifre che guadagna ora. Ci rimarrebbe sul groppone…”.

“Credo che Perisic non rimarrà per sua scelta, Kostic a queste cifre mi pare scelta giusta”, il parere di Federico. “Nel ruolo non c’è molto, solo Kostic mi sembra una soluzione praticabile”, aggiunge Guido.

Daniele, infine, nutre dubbi sulla possibilità di Kostic di adattarsi al calcio italiano in un ruolo che richiede tanto lavoro difensivo: “Kostic bel giocatore, piede sinistro clamoroso, ho dei seri dubbi però possa fare il quinto a tutta fascia come lo fa Perisic…”.

