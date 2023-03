Distrazione muscolare rimediata nell'impegno della propria nazionale contro la Croazia per il fantasista nerazzurro, che proverà a recuperare per il Benfica

30-03-2023 14:14

“Hakan Çalhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Questo il comunicato con cui l’Inter ha accertato l’assenza del giocoliere turco per almeno un paio di settimana dopo lo stop patito al 38′ della sfida in nazionale tra la sua Turchia e la Croazia, gara persa 2-0 per effetto della doppietta di un ex Inter come Mateo Kovacic.

Inter, guaio Çalhanoglu: ai box per almeno due settimane

L’Inter si giocherà tutto a aprile con ben nove impegni ufficiali in calendario. Çalhanoglu proverà a forzare e tornare a disposizione per la sfida Champions contro il Benfica, in particolare per la gara di andata in programma martedì 11. Ma non sarà così semplice. Certamente Simone Inzaghi dovrà pensare a vie alternative in campo, nonostante il turco stesso sia stato a sua volta un azzeccato ricambio in cabina di regia a Marcelo Brozovic, nel periodo coincidente all’infortunio del croato.

Tra Brozovic e Asllani, ecco le alternative a Çalhanoglu per Simone Inzaghi all’Inter

Certamente Çalhanoglu salterà le due sfide di campionato dei nerazzurri contro Fiorentina (alla ripresa della Serie A) e Salernitana e, in mezzo, la gara di andata delle semifinale di Coppa Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium. Inzaghi, dal canto suo, è pronto a tornare “all’antico” con Marcelo Brozovic oppure potrebbe optare (in un mese che prevedrà giocoforza l’utilizzo del turnover per ovviare al fittissimo calendario) per il giovane ex Empoli Kristjan Asllani.