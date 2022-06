Inter: in fase di chiusura la trattativa per Asslani

15-06-2022 10:41

Oltre a cercare di chiudere per il ritorno di Lukaku in nerazzurro, Marotta sta definendo i dettagli per l’acquisto di un altro tassello molto importante per la squadra di Inzaghi.

Dall’Empoli infatti, pare davvero vicinissima la firma del centrocampista Asslani che molto bene ha fatto nell’ultima stagione con i toscani.

Cifre: nelle prossime ore il club meneghino ha in agenda un appuntamento con l’Empoli per definire l’operazione sulla base di 14 milioni più diversi bonus. Un’intesa di massima con l’entourage del centrocampista albanese era già stata trovata nei giorni scorsi, ora gli ultimi dettagli con il club toscano.

Marotta e Ausilio sono pronti a regalare un vice-Brozovic di grande prospettiva al tecnico Inzaghi.

