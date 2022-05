Inter, interesse per un altro giocatore in scadenza

24-05-2022 23:03

L’Inter, dall’arrivo in società di Beppe Marotta, è diventata una vera esperta per quanto riguarda i parametri zero. Si sta facendo un gran parlare di Paulo Dybala, in scadenza con la Juve, e ora per i nerazzurri esce anche il nome dell’armeno Henrikh Mkhitaryan, in scadenza il 30 giugno con la Roma.

Il rinnovo dell’ex Dortmund e United è però fondamentale per José Mourinho, che ha ricostruito il rapporto dopo i pesanti dissapori di Manchester. Lo Special One lo vorrebbe tenere, ma l’economia in questo caso la farà da padrone, soprattutto per un giocatore di 33 anni, e che nel 2023 ne avrò 34.