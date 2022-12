Inter, Inzaghi: "Campionato? C'è spazio per tutti"

06-12-2022 11:31

L’Inter di Inzaghi sta lavorando per tornare al top in campionato. Domani i nerazzurri affronteranno il Salisburgo e intanto l’allenatore ha parlato in conferenza stampa.

“Dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile. Questa sosta è anomala un po’ per tutti, è una novità per tutti gli allenatori. I ragazzi stanno lavorando bene, speriamo che i ragazzi infortunati possano tornare al meglio possibile”.

E poi sul caso Onana: “C’è stata un’incomprensione che ha pagato lui, ma l’ho sentito ed è tranquillo. Io posso parlare di ciò che è successo all’Inter: è un ragazzo positivo, quando doveva stare in panchina è rimasto in panchina, quando doveva giocare ha giocato. Venerdì sarà ad Appiano e inizierà a lavorare con noi”.

Non è mancata anche una riflessione sul mercato: “Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato. Quello che conta è cercare di lavorare nel migliore dei modi per arrivare al quattro gennaio”.

Infine, sul campionato: “Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti. Avremo un gennaio molto impegnativo. Abbiamo visto che in 15 partite ci sono state 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti”.