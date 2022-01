18-01-2022 16:25

Kolarov all’Inter non sta trovando più spazio e negli ultimi giorni sta prendendo quota l’ipotesi ritiro. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, c’è di più.

Per il serbo, infatti, c’è la possibilità di fare l’agente come altri ex calciatori, ma Inzaghi sta pensando di proporgli di entrare nel suo staff. Un’idea che Kolarov apprezza e che potrebbe accettare.

