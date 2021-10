Inter, Inzaghi recupera Correa: a disposizione per l'Empoli

25-10-2021 17:38

L’amarezza per la mancata vittoria nel derby d’Italia, sfumata proprio allo scadere, è ancora presente: in casa Inter non c’è però tempo per leccarsi le ferite, vista la vicinanza del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare l’Empoli al ‘Castellani’ nel turno infrasettimanale.

Un appuntamento da non fallire per non perde ulteriore terreno da Milan e Napoli, lontane già sette lunghezze: per la trasferta toscana, Simone Inzaghi potrà contare su una freccia in più al proprio arco.

Joaquin Correa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le recenti noie muscolari e la sua presenza nella lista dei convocati appare praticamente scontata. La ‘conferma’ l’ha data lo stesso argentino rispondendo alla domanda di un tifoso che gli chiedeva come stesse. A riportarlo è ‘Sky Sport’.

“Mercoledì giochi?”.

“Sì sì”.

Il rientro del ‘Tucu’ è una notizia decisamente positiva per Inzaghi, ancora in attesa di ammirare la versione migliore del suo pupillo: un assaggio c’era stato alla seconda giornata con la doppietta che aveva steso il Verona al ‘Bentegodi’, ma una contusione all’anca e una forma non perfetta si sono messe tra Correa e la definitiva esplosione in nerazzurro.

Vidal ancora a riposo per recuperare dalla sindrome influenzale che non gli ha permesso di esserci domenica sera: il cileno però sta meglio e dovrebbe allenarsi assieme ai compagni nella giornata di martedì, per poi sperare nella convocazione.

