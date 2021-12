Inter, Inzaghi su Mou: “Bello incontrare il tecnico del Triplete”

03-12-2021 13:37

Neanche il tempo di riprendersi che la Serie A torna subito in campo per la 16° giornata, quella che porterà le squadre impegnate nelle coppe europee a disputare l’ultima partita dei gironi la prossima settimana. Tra queste squadre c’è l‘Inter, che si giocherà il primo posto assieme al Real Madrid, ma intanto bisogna parlare di un altro big match, quello di Serie A contro la Roma di José Mourinho. Proprio di questo ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri.

Inter, per Simone Inzaghi con la Roma è quasi un derby

Dopo molti anni alla Lazio, quella con la Roma non può essere una sfida normale per Inzaghi, che infatti la vive quasi come fosse un personalissimo derby nonostante le smentite di rito, e non potrebbe essere altrimenti:

“Una partita importante per noi, di questo ciclo è la più importante (si tratta della quinta partita in due settimane, ndr). Loro hanno valori importanti, serve la vera Inter. Fa sempre un certo effetto, la vivrò come una partita di cartello. Per me non è più un derby, mi sono calato al cento per cento in questa nuova sfida chiamata Inter. Servirà moltissima personalità all’Olimpico, bisogna averne”.

Da segnare anche il commento su José Mourinho, tecnico che ha un certo peso dalle parti dell’Inter:

“Sarà un piacere incontrare l’allenatore del Triplete, per lui sarà speciale affrontare l’Inter, quindi servirà molta attenzione. La sua carriera parla comunque per lui, è un grandissimo”.

Inter, Simone Inzaghi: “Darmian e Barella out, difficile anche de Vrij”

Simone Inzaghi ha anche presentato la sfida dal punto di vista degli infortunati. Dopo un tour de force così importante, alcuni giocatori sono parecchio affaticati:

“Non ci saranno Darmian e Ranocchia, pochissime possibilità per Kolarov e de Vrij. Ieri Bastoni non è uscito sul campo anche se sta meglio. Ci sono varie contusioni dopo lo Spezia, quindi faremo le valutazioni al meglio. Nicolò Barella ha fatto un ottimo allenamento, per noi è importantissimo, ho pensato di farlo riposare perché ci sono tanti giocatori altrettanto importanti”.

Non sarà una sfida come tutte le altre neanche per Edin Dzeko, che torna nello stadio nel quale ha brillato nelle scorse stagioni:

“Sarà una gara particolare e speciale per Edin, si è allenato bene, con lo Spezia ha tirato il fiato. Noi a Roma vogliamo andare a fare una grande partita”.

Inter, Simone Inzaghi e la polemica sui calendari: “Bisogna guardarci con più attenzione”

Alla questione degli infortunati è strettamente legato il problema dei calendari. Si gioca troppo, e tutti lo hanno detto. Nel turno infrasettimanale però sono arrivati anche tantissimi infortuni soprattutto tra le big, e questo deve essere un campanello d’allarme che non può essere ignorato:

“Bisognerebbe probabilmente guardare con più attenzione ai calendari, magari iniziare prima, mettere insieme più gare della Nazionale fermando il campionato per più tempo e non solo due settimane. Noi ci alleniamo bene, ma con lo Spezia mi sono ritrovato con appena due difensori di ruolo”.

Inzaghi ha poi vissuto un novembre d’oro che lo ha portato a ritrovarsi a ridosso delle prime e in lizza per il titolo di Campione d’Inverno. La partenza non era stata entusiasmante, e questo recupero ha stupido molti addetti ai lavori:

“Essere Campioni d’Inverso conta fino a un certo punto, anche prima ero sereno perché ci allenavamo e giocavamo bene. La classifica si è accorciata, abbiamo fatto 8 vittorie e 2 pareggi. Le altre non molleranno, corrono tutte, ragioniamo di partita in partita”.

OMNISPORT