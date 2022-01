Inter-Juve: dove vedere in diretta tv e streaming gratis la Supercoppa

11-01-2022 13:39

E’ arrivato già il momento di assegnare il primo trofeo stagionale, quella Supercoppa Italiana che ha acquisito centralità in un passato recente tra le polemiche scaturite dalla collocazione in calendario e dall’emergenza pandemica. Mercoledì 12 gennaio a partire dalle ore 21 Inter (vincitrice dello Scudetto) e Juventus (detentrice della Coppa d’Italia) si sfidano in un derby d’Italia che impone una formazione rivista e riadattata alle ultime positività, emerse nel corso delle ultime ore e nel mezzo di una revisione del protocollo vigente.

Inter-Juventus: esclusiva Mediaset

La partita sarà trasmessa in esclusiva, in chiaro, in diretta TV e in streaming da Canale 5 dallo stadio Giuseppe Meazza, di Milano, per via del regolamento che impone di disputare la partita in casa della squadra che ha vinto il campionato di Serie A.

Inter-Juve: arbitro e VAR

L’arbitro designato è Doveri che avrà come assistenti Bindoni e Imperiale, Fabbri come Quarto Uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni con Longo al suo fianco quale assistente. In caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari (due tempi da 15 minuti) e, se il risultato non si sblocca, si andrà ai calci di rigore.

Nell’albo d’oro della Supercoppa italiana a spiccare è la Juventus che ne ha vinte ben 9 edizioni, l’ultimo titolo risale alla scorsa stagione quando a Reggio Emilia la squadra allenata da Andrea Pirlo vinse contro il Napoli di Gennaro Gattuso (2-0, gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata con Lorenzo Insigne che sbagliò il rigore). Per l’Inter cinque i titoli conquistati.

Tra le due formazioni l’ultimo precedente fa riferimento alla sfida giocata in campionato a ottobre scorso: finì 1-1 con vantaggio siglato da Dzeko e pareggio dagli undici metri di Dybala per un rigore molto contestato per fallo commesso da Dumfries.

Inter-Juve, le probabili formazioni

La Juventus arriva alla Supercoppa italiana con la notizia del grave infortunio subito da Federico Chiesa all’Olimpico: la lesione anteriore del legamento crociato del ginocchio sinistro lo costringerà all’operazione e a un lungo periodo di inattività per la riabilitazione. Chiesa salterà anche gli impegni in programma con la Nazionale di Roberto Mancini in vista del Mondiale in Qatar.

Allegri deve rinunciare anche Cuadrado e de Ligt, entrambi squalificati per i provvedimenti disciplinari presi contro la Roma (ammonito il colombiano, era in diffida; rosso per l’olandese per un fallo di mano fischiato col VAR). Nessun problema per Simone Inzaghi che è nella condizione di schierare la migliore formazione possibile puntando tutto sulla coppia offensiva Lautaro-Dzeko.

Partita: Inter-Juventus

Quando si gioca: mercoledì 12 gennaio 2022

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Orario: 21:00

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Play

Competizione: Supercoppa italiana

Inter-Juve, dove vedere la Supercoppa italiana in diretta TV

Come detto sopra, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 che ha acquistato l’esclusiva dell’incontro: telecronaca affidata a Massimo Callegari che avrà accanto Massimo Paganin per il commento tecnico. A completare la squadra di inviati per l’evento ci saranno anche Marco Barzaghi, Gianni Balzarini, Alessio Conti, Angiolo Radice e Daniele Miceli.

A condurre da studio Monica Bertini, coadiuvata dagli ospiti, Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino.

Inter-Juve, dove seguirla in streaming gratis

Come ha precisato Mediaset, in un comunicato, Inter-Juventus sarà visibile anche in streaming collegandosi attraverso i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone) a Mediaset Play Infinity.

