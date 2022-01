10-01-2022 13:18

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato trovato positivo al Covid.

A comunicarlo lo stesso club bianconero in una nota: “Andrea Agnelli, positivo al Covid, non sarà presente alla finale di Supercoppa di mercoledì. È asintomatico e non ha avuto contatti con il gruppo squadra”.

Il numero uno della Juventus non potrà essere presente per il match di mercoledì contro l’Inter.

OMNISPORT