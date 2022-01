Juve, Milan e Inter, i tifosi non hanno più dubbi: "Bisogna prenderlo"

11-01-2022 11:07

Nel primo posticipo della 21esima giornata, il Torino di Ivan Juric annichilisce una Fiorentina scarica e senza idee e si prende tre punti meritati. Nel poker granata, spicca l’ennesima prestazione maiuscola della stagione di Gleison Bremer, che annulla Dusan Vlahovic e lo costringe a uno dei pochi “zero” alla voce gol di questa stagione.

Cairo esalta Bremer

Accostato a molte squadre del nostro campionato, Inter e Milan su tutte, il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023. Nonostante ciò, andare a fare acquisti al Toro non è mai semplice e, qualora si volessero accelerare i tempi e battere la concorrenza (anche estera), servirà una cifra sempre più vicina a superare i 20 milioni di euro. I tifosi delle due milanesi, così come quelli della Juventus non hanno, però, più dubbi: “Bremer è da prendere subito”.

Al termine del match, anche Urbano Cairo ha esaltato la prova del centrale e, ai microfoni di Tmw Radio, il presidente del Torino spiega:

Bremer ha fatto una partita pazzesca contro un giocatore molto forte come Vlahovic, davvero monumentale.

Bremer, i commenti dei tifosi bianconeri

La prova del centrale classe ’97 non ha lasciato più dubbi nemmeno ai tifosi delle big del nostro campionato, che lo hanno ormai inserito in cima alla lista dei desideri per rinforzare le proprie retroguardie. Tra i supporter della Juventus c’è chi chiede alla dirigenza: “Lo state guardando il campionato di Bremer???”, chi spera: “Juventus andiamo a prendere Bremer, quanto prima, grazie!” e chi ci mette un po’ di ironia: “Visti i continui acciacchi di Chiellini, che comunque continuerà forse fino al Mondiale e poco più, e ultimamente anche di Bonucci… ma a noi Bremer farebbe proprio schifo? Rivisto stasera, è davvero davvero forte. E non dovrebbe nemmeno cambiare casa“.

Bremer, sogno dei milanisti

Spostandosi a Milano, sponda rossonera, anche i tifosi del Milan sono convinti ormai da mesi. Qualcuno bacchetta Maldini e Massara e commenta con rammarico: “E c’è chi va in giro per l’Europa a cercare gli Sven Botman di turno…”. Un altro tifoso sogna in grande: “Maignan, Calabria, Bremer, Tomori, Theo Son un quintetto difensivo titolare che potrebbero giocare nella squadra che vince una ipotetica Champions League e non sto scherzando” e chi ammette: “L’affare lo fa chi prende Bremer e non Botman“, “Io comunque rinuncerei volentieri a Pobega se può servire a prendere Bremer. I difensori forti non si trovano”.

La speranza dei tifosi dell’Inter per Bremer

Commenti e pareri molto simili anche nella Milano nerazzurra. Dopo la partita, un tifoso dell’Inter si raccomanda con Marotta: “Questo Bremer va preso assolutamente, mi raccomando Don Beppe” e ancora: “Beppe portaci Bremer. Mostruoso“, “Inter non ci penserei molto a comprare Bremer”. Una tifosa commenta: “Ma che cavolo ha Bremer?! Inter compratelo subito, questo ha una cosa in più rispetto a molti centrali del campionato. Ad oggi uno dei migliori centrali della Serie A. Oggi Vlahovic annullato dal brasiliano” e, infine: “Inter, Bremer è da comprare assolutamente“.

