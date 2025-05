Nuova contestazione dei fan granata dopo il ricorso respinto da Collegio garanzia Coni: nel mirino Lega e Figc. La solidarietà dei rivali partenopei

Tifosi della Salernitana sul piede di guerra dopo la decisione del Collegio di garanzia del Coni di respingere il ricorso contro il rinvio dei playout deciso dalla Lega Serie B. In città esplode nuovamente la contestazione e, questa volta, il popolo granata incassa anche la solidarietà dei napoletani nonostante la storica rivalità tra cugini.

Serie B, caos playout: la posizione della Salernitana

La Serie B è piombata nel caos più totale. Tutto ruota attorno al Brescia, che il 29 maggio andrà a processo. Ma la battaglia, come annunciato da Cellino, è solo agli inizi. Dunque, quando si disputeranno i playout? La posizione della Salernitana è chiara: la permanenza nella categoria va messa in palio contro il Frosinone, così come sancito dalla classifica.

Ma lo scenario più probabile è che, una volta comminati i 4 punti di penalizzazione alle Rondinelle, i campani saranno chiamati ad affrontare la Sampdoria, retrocessa in C sul campo, e non i ciociari, per cui scatterebbe la salvezza diretta. A fare il punto è il legale dei granata Francesco Fimmanò, intervenuto a Radio Sportiva: “Ad oggi il Brescia non è stato penalizzato, per cui i playout vanno disputati regolarmente”. L’avvocato spiega che “i tempi saranno molto lunghi poiché il Brescia affronterà almeno cinque gradi di giudizio”.

A Salerno nuova contestazione dei tifosi

La tensione si taglia con un coltello a Salerno. Nella notte nuova protesta dei tifosi dopo il sit-in andato in scena all’esterno dello stadio Arechi nei giorni scorsi.

Nel mirino del popolo granata Lega e Federcalcio, contro cui sono stati affissi striscioni in vari punti della città. In uno in particolare si cita un passaggio di una delle canzoni più note di Pino Daniele: “Questa Lega è una vergogna”. Insomma, si prospettano giorni roventi. Dalle strade alle aule di tribunale.

Al bando la rivalità: i napoletani appoggiano i cugini

La rivalità tra tifosi del Napoli e della Salernitana è accesa. Un esempio? Il modo in cui i sostenitori granata celebrarono il gol di Dia dell’1-1 nel 2023 che fece rinviare la festa scudetto già in programma al Maradona. Nonostante i pensieri dei tifosi azzurri siano tutti rivolti alla sfida col Cagliari con in palio il tricolore, c’è chi ha voluto manifestare solidarietà ai cugini.

“Non possiamo voltarci dall’altra parte senza dire la nostra per quanto sta accadendo. Una cosa sono gli sfottò, un’altra è l’ingiustizia, e noi siamo da sempre contro le ingiustizie” scrive la pagina Facebook ‘A tua difesa’ dedicata al Napoli. “Per me Salernitana e Frosinone si devono salvare e devono retrocedere Sampdoria e Brescia” commenta Saverio. Secondo Giovanni “cercano di salvare la Sampdoria quando poi in passato si sono fatte retrocedere Napoli e Fiorentina, vergogna”. “Da napoletano dovremmo unirci a favore della Salernitana. Basta astio, uniti possiamo tutto” propone Antonio. “Quello che stanno facendo contro la Salernitana va abbondantemente oltre il limite della decenza e del buonsenso” chiosa Francesco.