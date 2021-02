Inter-Juve, i tifosi nerazzurri chiedono la sua testa

La Juve fa sua la semifinale di andata di Coppa Italia e ipoteca la finale con la doppietta di Ronaldo a San Siro. Ma i tifosi nerazzurri non hanno dubbi: la sconfitta è figlia di quel clamoroso regalo confezionato da Bastoni e Handanovic, ma c’è ancora il ritorno.

In avvio, i nerazzurri partono forte e, all’8’ trovano il vantaggio con Lautaro Martinez. Al 23’ Young trattiene per un braccio Cuadrado in area e, con l’ausilio del Var, Calvarese assegna il rigore per i bianconeri. Dal dischetto, Cristiano Ronaldo non sbaglia e pareggia il conto. Passano meno di 10’ e la Juve mette la freccia. Bastoni e Handanovic pasticciano, ne approfitta Ronaldo che si impossessa della sfera e insacca nella porta sguarnita. Nella ripresa le due squadre giocano a viso aperto, con occasioni da una parte e dall’altra. L’Inter ci prova con maggiore insistenza, ma prima Demiral, poi Buffon salvano i bianconeri stoppando due conclusioni a botta sicura di Sanchez e Darmian.

Avvio per celebrare la fresca paternità di Lautaro

Al gol di Lautaro, i tifosi nerazzurri esaltano il Toro: “che azione che gol mamma mia grande Lautaro”. Ma c’è anche chi, e giustamente, elogia la splendida giocata di Barella: “Barella comunque è un giocatore pazzesco” e ancora: “Sssiiii Lautarooooooooo. Ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, Barella sei un fenomeno. Fenomeno.” Sul rigore assegnato alla Juve, i supporter nerazzurri gridano allo scandalo e se la prendono con Cuadrado: “scandaloso ahahahah si è tuffato”, “rigore inventato”, “solito tuffatore”.

Il raddoppio di Cr7 e le colpe di Handanovic e Bastoni

Quando poi arriva anche il secondo gol di Cr7, le accuse restano inevitabilmente tutte in casa. In molti chiedono la testa di Handanovic: “fuori squadra! Subito! Meglio giocare con una sedia in porta!”, “Che una squadra del livello dell’Inter, con gli obiettivi che ha l’Inter, abbia ancora in porta uno come Handanovic è onestamente inconcepibile. Inadeguato da almeno tre-quattro stagioni”. Ma non mancano le accuse a Bastoni: “Bastoni fa la cavolata del secolo e tutti danno la colpa ad Handanovic”.

Cambi e super Buffon

A inizio ripresa i tifosi dell’Inter si chiedono: “Conte, ma i cambi?”. Ma la prima mossa del tecnico nerazzurro non convince: “Buona notizia: Esce Young finalmente. Brutta notizia: Entra Perisic”, “Entra Perisic, l’incubo continua”. E qualcuno rimarca quanto l’Inter sia orfana della fisicità di Lukaku: “Manca qualcuno di peso lì davanti. Senza Lukaku valiamo la metà”. Arriva poi la grande parata di Buffon su Darmian: “Non vuole entrare quella palla”, “non ci credo non ci credo Darmian”, “la fiera delle occasioni sprecate”.

Occasioni sprecate

A 20’ dal termine Conte inserisce Eriksen per Vidal. Il cileno non la prende bene e il suo “Sempre il 22 esce” è inequivocabile, ma i tifosi non gli risparmiano qualche accusa: “Vidal sei ammonito… cosa rompi”, o ancora “ma Vidal ha anche da lamentarsi?”. Tornando alla gara, i tifosi non credono a quante occasioni non riesca a chiudere con il gol l’Inter: “Ci stanno regalando l’impossibile ma noi siamo fessi, siamo polli”, “Ci divertiamo a tirare in mano ai portieri”.

Sconfitta dettata dagli episodi

Appena prima del triplice fischio finale, c’è chi ricorda la semifinale di un anno fa: “Sembra PER ORA la stessa semifinale di andata ribadisco STREGATA di C.Italia lo scorso anno contro il Napoli” e chi in un solo tweet fotografa al meglio la serata nerazzurra, trovando però almeno un motivo per gioire: “Tutta un’altra Inter nel secondo tempo. Sfortuna, nefandezze gobbe e due gol che ci siamo fatti da soli decidono il risultato. Finalmente Brozovic e Eriksen insieme, così quando bloccano un palleggiatore, hai un’altra soluzione”. Senza dimenticare che tra una settimana si giocherà la gara di ritorno e qualcuno scrive: “la partita mi lascia buone sensazioni per il futuro”, “l passaggio del turno e ancora aperto”.

