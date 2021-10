Inter-Juve, Mazzola: "Mariani non mi è piaciuto"

25-10-2021 16:14

Quando si parla di Inter-Juventus non può non essere chiamato in causa Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra. L’ex campione d’Europa non ha gradito il penalty a favore della Juventus decretato da Mariani: “Il rigore? Devo dire la verità, che l’arbitro non mi è piaciuto molto. Il gioco è quello senza macchine e senza niente. C’è poco fare, è il direttore di gara che decide. E’ lì che guarda“.

Mazzola resta comunque positivo dopo l’1-1 con la Juve: “Un’Inter come quella di Conte? Non noto differenze. La mentalità è sempre quella ed è questo ciò che conta. L’Inter è sempre sul pezzo e sono ottimista. Si può difendere questo scudetto, altroché“.

