Inter-Juve, Steven Zhang: "Dedico la vittoria a tutti i tifosi dell'Inter"

13-01-2022 00:36

Il presidente dell’Inter Zteven Zhang ha preso la parola a InterTv subito dopo la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa italiana contro la Juventus. Queste le parole di gioia del presidente:

“E’ un momento speciale per tutti noi, siamo molto contenti. La squadra ha giocato molto bene stasera, siamo primi in campionato. Questo trofeo è frutto del gradissimo lavoro fatto da tutti quanti, dall’allenatore ai giocatori: sono davvero molto contento. E’ una vittoria che ci dà molta speranza, molta energia per il futuro ed è grazie al nostro lavoro fatto da noi in questi sei anni insieme. Dedico questa vittoria a tutti tifosi dell’Inter ma anche ai dipendenti e ai dirigenti. Sono loro che portano avanti questo progetto”.

OMNISPORT