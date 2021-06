Inter-Juve, tifosi contro Le Iene: così non siete imparziali

Prosegue senza sosta l’inchiesta de Le Iene, in merito agli episodi dubbi relativi a Inter-Juventus del 2018 e al famigerato intervento di Pjanic su Rafinha non sanzionato da Orsato. Nell’ultimo servizio mandato in onda, la redazione della trasmissione di Italia 1, ha rivelato la probabile sparizione di un file video relativo all’episodio dell’espulsione dell’interista Matias Vecino per il duro intervento su Mario Mandzukic, che dal campo l’arbitro Orsato valuta da giallo, ma poi converte in rosso dopo la segnalazione dal Var di Valeri. Oltre al video, in merito a questo episodio, Le Iene svelano la mancanza dell’audio di Orsato al momento del confronto con Valeri. Provando a intervistare i diretti interessati, Valeri e Rizzoli, il giornalista Filippo Roma non riceve altra risposta di ripetuti ‘no comment’.

I commenti di Varriale e Pistocchi a Le Iene

Il servizio però scatena un vero putiferio sul web per un motivo preciso. A finire sotto tiro sono soprattutto i secondi finali del filmato, fotogrammi che Le Iene utilizzano per mostrare i pareri di Maurizio Pistocchi e del vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, dopo il servizio della settimana precedente. Nel suo post, Pistocchi applaude Le Iene e sottolinea come “in un Paese serio, Orsato, Valeri e Rizzoli si sarebbero già dimessi”. Varriale chiede invece “risposte esaurienti in tutte le sedi”. Come dimostrano le proteste sui social, la scelta di citare proprio Pistocchi e Varriale non va per nulla a genio ai tifosi della Juventus, che accusano i due giornalisti di non essere mai stati realmente imparziali sulla Juventus e se la prendono con Le Iene.

Caso Pjanic, i social stroncano Le Iene

I tifosi non perdonano. C’è chi scrive: “Le Iene che usano Pistocchi e Varriale per avere un giudizio imparziale fa già ridere così“, e ancora: “Intervistano gente come Pistocchi e Varriale parlando di imparzialità, cosa che questi due non sanno nemmeno cosa sia“, “I prossimi saranno Bonolis e Ziliani, poi Palmeri e Crosetti”,”Il servizio de Le Iene di Filippo Roma, per corroborare le sue ipotesi di sospetto, chiede l’opinione di tre personaggi: Varriale, Pistocchi e un giudice di Napoli. Per la serie: servizi non faziosi. Ah, il giornalismo italiano…“, “Se questo è il livello di obiettività di questi reportage giornalistici, allora siamo a posto”. E non manca anche il parere divertito degli altri tifosi: “Varriale súper partes fa ridere anche gli interisti“, scrive un tifoso nerazzurro.

SPORTEVAI | 09-06-2021 12:48