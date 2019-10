Inter-Juventus a nervi tesi, Conte contro Agnelli

Mancano poche ore al big match Inter-Juventus e sale la tensione. Alla vigilia della sfida tra nerazzurri e bianconeri, Antonio Conte in conferenza stampa ha commentato duramente la petizione di alcuni tifosi della Juve per togliere la sua stella dallo Stadium, tirando in ballo anche Andrea Agnelli, con cui ha ancora qualche ruggine passata: "Dispiace che Agnelli sia intervenuto. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare e priva di valori, ha dato spazio all'ignoranza. Non ringrazio proprio nessuno".

Il presidente della Juventus però, come riporta Sky, non è mai intervenuto sulla proposta dei tifosi, almeno pubblicamente, e ha fatto sapere di non aver rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull'argomento.

"Io non lo devo neanche toccare questo argomento – ha continuato Conte -. Solo dieci giorni fa ho detto che la colpa tante volte è vostra perché date spazio a situazioni becere, ignoranti e volgari che insegnano zero. Anzi, aizzate odio e violenza. Non devo ringraziare niente e nessuno, avrei preferito che nessuno desse spazio a questi deficienti, ignoranti e stupidi".

I tecnici hanno risolto gli ultimi dubbi: Conte ritrova Lukaku, che verrà schierato in attacco con Lautaro Martinez. D'Ambrosio ed Asamoah sulle fasce, al centro Barella-Brozovic-Sensi.

Per Sarri tridente Ramsey-Higuain-Cristiano Ronaldo, con Pjanic regista e Matuidi e Khedira ai suoi fianchi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juventus (4-3-1-2): Szczseny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 09:09