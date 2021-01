Inter-Juventus: Lukaku ha un conto in sospeso con CR7

Il big match della 18a giornata di Serie A è in programma questa sera a San Siro (20:45). Di fronte Inter e Juventus. Tanti gli spunti interessanti, in particolare la sfida tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Il portoghese sta dominando la classifica cannonieri, con 15 gol a segno. Il centravanti dell’Inter insegue, a tre reti di distanza. Si affrontano, quindi, i due migliori bomber del massimo campionato italiano.

Il belga ha un conto in sospeso con il cinque volte Pallone d’Oro bianconero. Nelle cinque sfide in cui si è trovato di fronte CR7, Romelu Lukaku non ha collezionato nemmeno una vittoria. Lo scorso anno, due vittorie bianconere (ma senza gol del portoghese).

Un tabù che Romelu Lukaku vuole sfatare, anche per spingere sempre più l’Inter verso la testa della classifica. Pensare che i due avrebbero anche potuto essere compagno di squadra ai tempi in cui il nazionale belga giocava nel Manchester United.

Ora si ritroveranno, nuovamente, uno di fronte all’altro per l’ennesima sfida per dimostrare chi sia il migliore tra i due. Entrambi sono decisivi per le rispettive squadre, i terminali offensivi ai quali Antonio Conte e Andrea Pirlo non possono rinunciare.

Anche Antonio Conte vuole togliersi un sassolino dalla scarpa. Da quando non è più alla guida della Juventus, non è mai riuscito a batterla. In tre precedenti, solo sconfitte per l’attuale allenatore nerazzurro.

Insomma, Inter-Juventus è molto di più di un classico big match. Ci sono mille spunti di interesse, soprattutto il duello tra i due re dei bomber della Serie A con Romelu Lukaku che cerca la prima gioia personale contro CR7.

