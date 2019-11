Inter-Juventus rivalità totale: pronto un triplo duello di mercato

Per la prima volta dal 2002, Juventus e Inter sembrano destinate a dar vita a un duello per lo scudetto. Oggi come allora, quando Marcello Lippi sorpassò all’ultima giornata l’Inter che lo aveva esonerato due anni prima, c’è di mezzo un ex, Antonio Conte. Bianconeri e nerazzurri sembrano aver già fatto il vuoto alle proprie spalle, ma a infiammare una rivalità già storica sta per arrivare il mercato di gennaio, con una serie di possibili duelli.

L’eventuale qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League e la cessione a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo potrebbe infatti dare all’ad Marotta, un altro ex, denaro fresco da investire fin da subito sul mercato per accontentare le richieste di Conte, che chiede tre rinforzi per lottare fino alla fine per il tricolore.

Il primo obiettivo risponde al nome di Dejan Kulusevski, talento di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Parma, tra le rivelazioni del girone d’andata. La valutazione data dall’Atalanta è di 40 milioni, il Parma vorrebbe tenere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, ma un’eventuale asta potrebbe complicare i piani degli emiliani e far gioire la Dea. Anche la Juventus è infatti forte su Kulusevski, osservato da vicino dal ds bianconero Paratici durante la partita contro il Bologna.

Ma non finisce qui, perché in vista del mercato estivo Inter e Juve sono pronte a sfidarsi per altri due giocatori. Il ruolo è quello di esterno difensivo e i nomi sono quelli di Emerson Palmieri e di Tom Gosens. Il primo, brasiliano naturalizzato italiano, punto di forza della Nazionale di Mancini e del Chelsea, è un pupillo di Conte dai tempi dell’esperienza londinese del tecnico salentino, ma è da tempo anche un obiettivo della Juventus, che a fine stagione potrebbe cedere Alex Sandro.

Quanto a Gosens, il tedesco dell’Atalanta è tra i migliori nel ruolo del girone d’andata in Serie A, e non solo, viste le prove offerte in Champions, e punta alla Nazionale in vista dell’Europeo, dopo il quale potrebbe aprirsi una nuova asta bianconerazzurra.

