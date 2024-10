Inter-Juventus: rivoluzione Inzaghi e Thiago Motta, fuori Yildiz e Thuram, Zielinski dal 1', tutte le mosse del derby d'Italia

Con il tecnico bianconero non si può dare nulla per scontato, tanti dubbi: Inzaghi rilancia la 'Thu-La', Danilo verso la conferma nella Juventus

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ci siamo. È il giorno del derby d’Italia. Inter contro Juventus, una sfida che vale il secondo posto e la possibilità di restare in scia al Napoli capolista. Ecco, allora, le mosse di Simone Inzaghi e Thiago Motta, chiamato a riscattare il brutto ko in Champions League con lo Stoccarda.

Qui Inter: Inzaghi pronto ad affidarsi a Zielinski

Due le assenze pesanti tra le fila dei nerazzurri: Acerbi e Calhanoglu. A rimpiazzare il centrale che si è infortunato in occasione della trasferta dell’Olimpico contro la Roma sarà De Vrij, impiegato al centro del terzetto difensivo posto a protezione di Sommer con Pavard e Bastoni a completare il reparto. Capitale fatale anche per il turco.

Le chiavi della mediana saranno affidate all’ex Napoli Zielinski, più in condizione rispetto ad Asllani, che è il vero vice Calha. Intoccabili Barella e Mkhitaryan. Se sulla sinistra non si discute la stella Dimarco, a destra la novità è la conferma di Dumfries al posto di Darmian. L’olandese ha convinto Inzaghi grazie alla prestazione positiva in Champions contro la Young Boys.

Nessun dubbio in attacco: torna la coppia titolare

Capitan Lautaro e Thuram, che ha deciso la sfida di Berna all’ultimo respiro, torneranno titolari dopo aver lasciato spazio al sempre più contestato Arnautovic e a Taremi in Champions League. È vero, l’azzardo del tecnico dell’Inter in Europa quasi stava portando a un mezzo flop, ma il derby d’Italia è il derby d’Italia e l’obiettivo era avere al top i suoi due calciatori più prolifici.

Dunque, torna la Thu-La. E, Thiago Motta permettendo, Tikus spera di poter vivere in campo il ‘derby dei Thuram‘ contro il fratello Khephren, magari sotto gli occhi di papà Lilian in tribuna.

Qui Juventus: Danilo la spunta su Gatti, ecco perché

In questo primo scorcio di stagione si è capito che con Motta non bisogna mai dare nulla per scontato. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo con l’italo-brasiliano e chissà che non opti per l’ennesimo coup de théâtre anche nella Scala del Calcio. Partiamo dalle certezze, ossia dalle assenze di Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz.

Nonostante la prova horror con lo Stoccarda, Danilo potrebbe essere confermato al centro della difesa con Kalulu. Così fosse, occhio a un possibile caso Gatti: secondo quanto riferito da TuttoSport sarebbe emersa più di un’incomprensione col tecnico. Tra i pali torna Di Gregorio, Savona e Cambiaso i due terzini.

A rischio Thuram e soprattutto il talento Yildiz

In panchina l’ex Nizza e fratello di Marcus: lì nel mezzo toccherà a Locatelli e McKennie. Ma la vera notizia è che rischia di restar fuori dall’undici titolare anche il gioiellino turno Yildiz, che si candida a diventare un’arma da utilizzare a gara in corso.

Già, Motta pensa a una trequarti composta da Conceicao, Fagioli e Weah. Scelta obbligata in attacco, visto che di fatto Vlahovic è l’unico centravanti a disposizione.