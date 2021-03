Inter, l’ironia dei tifosi sui social: “Lo stiamo aspettando"

I social hanno la memoria lunga e sono pronti a passare al contrattacco quando arriva il momento. Stavolta a lanciare l’attacco social sono i tifosi dell’Inter che tirano in ballo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il giornalista, infatti, nei mesi scorsi ha avuto un contenzioso a distanza con il direttore generale dell’Inter Beppe Marotta riguardo il mancato pagamento della prima rata di Achraf Hakimi.

L’attacco

Il Corriere dello Sport aveva lanciato la notizia delle difficoltà dell’Inter di pagare la prima rata al Real Madrid per l’esterno marocchino, immediata la replica di Marotta che provò a far chiarezza sulla situazione e ancora più immediata la replica di Zazzaroni: “Marotta è in difficoltà, lo capisco. Gli auguro il meglio, anche lo scudetto e gli do appuntamento il 31 marzo, la scadenza della prima rata”. Ora che quella data è arrivata, i tifosi nerazzurri non dimenticano.

Social scatenati

Il direttore del Corriere dello Sport all’arrivo della data del 31 marzo entra nel mirino dei tifosi dell’Inter pronti a passare al contrattacco: “E’ il 31 marzo, l’Inter ha pagato gli stipendi arretrati ai propri tesserati e la rata di Hakimi al Real Madrid, notizie di Zazzaroni?”.

Le critiche nei confronti del giornalista sono tantissime. “Non che dopo il caso Mihajlovic ce ne fosse ancora bisogno, ma di che pasta sia fatto Zazzaroni lo si evince anche da altre piccolezza. Hakimi sbattuto in prima pagine il 23 gennaio: articolo sulla situazione risolta soltanto a pagina 14 oggi”. Il giornalista diventa così bersaglio dei tifosi nerazzurri che nel corso degli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con tantissimi articoli riguardo la situazione delicata del club.

“Marotta è stato accusato da lui di essere tra i mandanti, insieme a Spadafora, di un complotto anti serie A”, fa notare Nicola. Javier non è tenero nei confronti di Zazzaroni e del suo giornale: “Lo ha scritto solo per vendere 10 copie in più di quel giornalaccio. Ma non gliene frega niente”.

SPORTEVAI | 31-03-2021 12:10