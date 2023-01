L’Inter per la prossima stagione pensa all’argentino dell’Udinese, Roberto Pereyra. Una mossa “low cost” che però fa infuriare i tifosi nerazzurri che si aspettano altre operazioni

27-01-2023 18:14

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Inter comincia a programmare le scelte future, anche sul mercato. I nerazzurri a fine stagione si separeranno da Milan Skriniar, che sembra aver aperto una vera e propria asta per il suo prossimo contratto. Non solo il Psg, ma anche squadre inglesi si sono unite alla lista di chi vuole arrivare al fortissimo giocatore slovacco.

Inter, operazione risparmio: piace Roberto Pereyra

In casa nerazzurra sotto la gestione di Marotta e Ausilio, il club ha operato su più fronti. Sia la possibilità di arrivare a calciatori importanti, sia quella di puntare su giovani in rampa di lancio, italiani e non solo. Ma l’Inter ha anche pescato bene nelle sue operazioni “low cost” come dimostra l’affare Acerbi che ha messo a disposizione di Simone Inzaghi un giocatore che offre garanzie.

Calciomercato.com rivela ora che i nerazzurri sono sulle tracce di Roberto Pereyra. Il 32enne centrocampista dell’Udinese ha una grande esperienza nel nostro campionato, è un giocatore molto duttile capace di ricoprire più ruoli a centrocampo anche se opera principalmente come esterno destro, ma in passato ha giocato anche a sinistra e come mezz’ala.

Inter, rivoluzione in arrivo: in tanti a rischio

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di una vera e proprio rivoluzione nella rosa nerazzurra la prossima estate. Andrà via quasi sicuramente Denzel Dumfries che potrebbe portare risorse fresche, e sul mercato finirà anche Correa. Da valutare invece il futuro di Romelu Lukaku che ha a disposizione la seconda metà di stagione per dimostrare di poter meritare la riconferma. Gli altri giocatori che potrebbero partire sono Gagliardini, Handanovic, D’Ambrosio e De Vrij. Insomma i dirigenti nerazzurri dovranno darsi da fare per trovare le soluzioni giuste.

Inter, le strategie di mercato fanno infuriare i tifosi

Le strategie di mercato però continuano a preoccupare i tifosi dell’Inter che stanno vivendo una stagione tra molti alti e bassi e che sperano in un cambio di marcia nel futuro: “Pereyra? L’anno prossimo avrà 34 anni, menomale che volevano ringiovanire la squadra”, scrive Solo. Mentre c’è chi come Luca commenta: “A volte mi viene veramente da pensare che l’investimento nello scouting dell’Inter sia l’abbonamento a Dazn”. Mentre Pietro scrive: “Giustamente vendendo Dumfries e non riscattando Bellanova, mica puoi prendere un giovane. Prendi uno che ha 32 anni. Che progetto”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE