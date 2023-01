17-01-2023 11:29

Basta un tweet per innescare una polemica di proporzioni abnormi, per soggetti e avvenimenti citati.

Nella prima mattinata, a provocare l’ira di Pierluigi Casiraghi, ex attaccante della Juventus, del Monza e della nazionale nonché ex commissario tecnico dell’Under21, è stato un commento pubblicato dal giornalista di Libero Fabrizio Biasin, il quale ha pubblicato il cinguettio provocatorio dopo la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, avvenuto ieri mattina alla clinica palermitana La Maddalena.

Casiraghi, il tweet che lo ha indignato di Biasin

Dopo 30 anni di latitanza, in un’operazione coordinata dalla procura siciliana i ROS con il supporto degli altri gruppi speciali dei carabinieri hanno arrestato Messina Denaro, latitante da 30 anni: si trovava in quella struttura, sotto falso nome, per sottoporsi a terapie chemioterapiche.

Un atto studiato nei minimi dettagli, come spiegato nella conferenza stampa a seguire, che ha visto tra i testimoni oculari dell’accaduto anche l’ex attaccante di Juve e degli azzurri, Totò Schillaci che si era recato lì per sottoporsi ad alcuni esami.

Che cosa ha scritto Biasin da suscitare l’indignazione di Casiraghi?

“Dopo 30 anni di latitanza arrestato Matteo Messina Denaro. Non ci poteva essere miglior notizia per iniziare la settimana. Oddio, niente male anche “possibile scambio #Correa-#Depay””.

La replica sull’accostamento Correa-Messina Denaro

L’accostamento tra l’individuazione e il conseguente arresto di uno dei boss più temuti, considerato l’ultimo stragista secondo i magistrati, e l’argentino dell’Inter, impegnato nella Supercoppa italiana in Arabia contro il Milan nel medesimo tweet, ad aver scatenato la reazione dell’ex campione oggi imprenditore nei riguardi del giornalista. Eloquente la replica:

“Accomunare e accostare l’arresto di un boss mafioso, autore di innumerevoli efferati omicidi (tra cui quello di un bambino sciolto nell’acido), e lo scambio Correa/Depay, rende bene l’idea della sua sensibilità umana e, soprattutto, della sua professionalità di giornalista”, si legge nella risposta.

Il chiarimento del giornalista

Interpellato sul tema, Biasin ha provato a chiudere la polemica a calciomercato.it con una sorta di chiarimento in merito a toni e contenuto:

“Non so perché abbiamo litigato. Avevo fatto un tweet per celebrare l’arresto, dopo 30 anni di latitanza, di una persona orribile come Matteo Messina Denaro. Poi io cerco sempre di mettere di fianco alle cose più serie del mondo qualcosa che sdrammatizzi, senza voler essere irriguardoso”, ha detto. “Con la sua risposta, voleva evidentemente difendere Correa perché per lui è uno di famiglia: sua figlia è fidanzata con lui. Se questo è il pretesto per fingere di indignarsi, per un tweet in cui non ho attaccato nessuno, e denigrarmi, non è bello”.

La relazione tra la figlia di Casiraghi e l’argentino

Joaquin Correa e Chiara Casiraghi, figlia dell’ex attaccante, sono fidanzati da circa un anno e vivono la loro relazione in maniera pubblica come qualsiasi altra coppia della loro età. Nel maggio scorso, dopo il successo dell’Inter in Coppa Italia, il loro primo, vero avvistamento pubblico quando Chiara ha deciso di scendere in campo e di raggiungere Correa sul prato dell’Olimpico di Roma.

Studentessa all’Università Cattolica di Milano, amante dello sport e del padel (suo padre ha un’attività legata a questo sport) come si evince dal suo account Instagram, frequenta con discrezione l’ambiente nerazzurro, tra cui Agustina e Lautaro Martinez e il clan degli argentini.

Nelle ultime ore uno dei temi di mercato più accesi, vede un possibile scambio proprio tra l’attaccante argentino dell’Inter e Depay con il Barcellona, citato da Biasin nel tweet che ha indignato Casiraghi padre.

VIRGILIO SPORT