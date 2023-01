16-01-2023 10:20

Sono tanti i giocatori in forza all’Inter che fanno gola ai top club europei. Dopo la proposta di uno scambio Brozovic-Kessié, il Barcellona ci riprova con un’altra offerta di scambio giocatori.

Barcellona, Kessié non convince: scambio con Brozovic?

La decisione di lasciare il Milan al termine della passata stagione, almeno per il momento, non ha portato i frutti sperati. Il centrocampista ivoriano Franck Kessié sta facendo fatica ad imporsi con la casacca del Barcellona e, di fatto, è sul mercato.

Il club blaugrana avrebbe fatto una proposta all’Inter: Franck Kessié ai nerazzurri, in cambio di Marcelo Brozovic. Un’operazione non facile, anche perchè il croato è uno dei perni del gioco della squadra allenata da Simone Inzaghi. Inoltre, Marcelo Brozovic ha da poco rinnovato con l’Inter sino al 2026.

Barcellona, altra idea: Depay in cambio di Correa

Secondo indiscrezioni sempre provenienti dalla Spagna, il Barcellona avrebbe deciso di fare una nuova proposta all’Inter. L’idea sarebbe di dare Memphis Depay all’Inter, in cambio di Angel Correa.

L’olandese, ad oggi, non ha lasciato il segno in maglia blaugrana. Praticamente non ha mai giocato (un solo gol) e, soprattutto, non pare destinato ad un futuro al Barcellona (va a scadenza a fine stagione).

Inter, Correa non ha convinto ma Inzaghi lo stima

Indubbiamente la stagione di Angel Correa non si sta rivelando entusiasmante. L’argentino sta faticando a ritagliarsi il suo spazio, complice anche l’eccellente rendimento di Edin Dzeko. Tuttavia, Angel Correa è molto stimato da Simone Inzaghi che lo conosce sin dai tempi della Lazio.

Come se non bastasse, Angelo Correa, a differenza di Memphis Depay, ha un contratto garantito sino al giugno del 2025. Infine, da considerare anche l’aspetto economico della possibile trattativa: Memphis Depay ha un ingaggio quasi doppio rispetto a quello dell’attaccante nerazzurro. Insomma, entrambe le proposte non sembrano destinate ad andare a buon fine.

