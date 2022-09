24-09-2022 09:39

E’ già tempo di mercato. La sessione estiva di calciomercato è appena conclusa ma le big italiane sono già alla finestra alla ricerca delle prossime occasioni. Anche l’Inter monitora le prossime opportunità e nelle ultime ore in chiave nerazzurra comincia a circolare il nome di Juan Cuadrado.

Inter: l’ultima idea di mercato per la fascia

L’Inter monitora tutte le possibilità e tra queste c’è anche quella dell’esterno juventino che a fine stagione si potrebbe svincolare a parametro zero. La società bianconera sembra non avere fretta per rinnovare il contratto del giocatore che in questo inizio di stagione sembra essere in difficoltà rispetto al passato come il resto della squadra. Ingaggio importante quello del colombiano che i bianconeri non sono intenzionati a confermare.

L’Inter monitora da vicino la situazione anche perché fino a questo momento l’apporto di Gosens non è stato dei migliori. Il tedesco sembra non aver trovato il giusto feeling con Simone Inzaghi e già nella scorsa finestra di mercato sulle sue tracce si è mosso l’Eintracht Francoforte. Marotta valuta sempre con grande attenzione il mercato degli svincolati con Calhanoglu e Mkhitaryan che sono arrivati a parametro zero nelle ultime sessioni.

Inter: la pista Cuadrado scatena il web

Le ultime notizie di mercato non entusiasmano i tifosi dell’Inter che sembrano non approvare l’idea Cuadrado. “Siamo veramente alla frutta – dice Lele – se come rinforzi si acquistano giocatori a fine carriera di 35-36 anni”. Anche Tchaddo la pensa allo stesso modo: “Basta giocatori vecchi e con mega stipendi. Preferisco non vincere con delle belle promesse che ti fanno anche sistemare i conti, piuttosto che con questi pesi che poi ti affondano”. E ancora: “Invece di puntare su giocatori per il futuro, andiamo sulle vecchie glorie”.

In tanti sono convinti che un arrivo di Cuadrado non sarebbe altro che un favore alla Juventus: “Bisogna aiutarli per liberarsi degli stipendi più pesanti dato che la Juve ha 254 milioni di rosso. Cuadrado dal prossimo anno si tufferà per l’Inter”. E ancora: “Che schifo, un tuffatore simile non lo voglio. Resti a simulare in casa gobba”.