23-09-2022 11:59

Non c’è serenità attorno all’Inter. I risultati sul campo lasciano a desiderare, così come le scelte del presidente Steven Zhang. Tutti sono sotto la lente d’ingrandimento.

Inter, la Nord si scaglia ancora contro Zhang

Continua il braccio di ferro tra la Curva Nord e Steven Zhang. Attraverso l’organo ufficiale della Curva Nord, è apparso un messaggio che lascia pochi dubbi sulle idee dei tifosi più calorosi del club: “Zhang vattene” è “l’invito” della Curva Nord.

I rapporti tra la Curva Nord e il numero 1 dell’Inter sono ai minimi termini. Da diverso tempo si vocifera della possibile cessione del club (diversi possibili acquirenti si sarebbero fatti avanti) ma, al momento, Steven Zhang non si è espresso sulla sua volontà di vendere o meno l’Inter.

Inter, Inzaghi chiamato a risolvere tutti i dubbi

Oltre alla questione aperta con la Curva Nord, c’è anche la posizione di Simone Inzaghi, meno granitica rispetto al recente passato. Un suo esonero non è un’opzione ma al tecnico è stato chiesto di intervenire prontamente sui tanti problemi che stanno frenando l’Inter.

Diverse i “casi aperti”. Dal ballottaggio Handanovic-Onana alla poca fiducia dati ai nuovi acquisti (Kristjan Arslani e Raoul Bellanova), passando per i problemi a livello difensivo (11 gol subiti in campionati) e le difficoltà offensive (causa anche l’assenza di Romelu Lukaku).

Inter, sullo sfondo anche il rinnovo di Skriniar

A complicare tutto, c’è anche l’annosa faccenda legata al rinnovo del contratto di Milan Skrniar. Dopo aver respinto, più volte, l’offerta del PSG in estate, l’Inter non ha ancora trovato il modo di prolungare l’accordo con il fortissimo difensore sloveno, in scadenza a fine della stagione in corso. Il rischio di perderlo a zero è sempre più forte.

Risolvere la grana Milan Skrniar aiuterebbe a ritrovare un minimo di serenità. Il ritorno in campo di Romelu Lukaku potrebbe essere la scintilla per ripartire alla grande e lasciarsi alle spalle un momento decisamente nero.