L’amarezza per la sconfitta al debutto nella fase a gironi di Champions League contro il Bayern non è stato l’unico argomento forte nella notte per i tifosi dell’Inter. Da un lato c’è una frangia di tifosi che si scaglia contro Inzaghi e ne chiede già l’esonero dopo la batosta contro i tedeschi al Meazza, dall’altro un gruppo di fan che ha ascoltato la tv e che commenta un’indiscrezione lanciata da Elio Corno, storico cronista di fede nerazzurra (il contraltare interista del Tiziano Crudeli sponda-Milan).

Corno annuncia che l’Inter è stata venduta a Pif per un miliardo e mezzo

Alla Tv dello sport Elio Corno lancia la bomba di mercato, ovvero che Zhang avrebbe venduto il club al fondo saudita PIF:

“Ho saputo che la società nerazzurra è stata venduta per un miliardo di euro, è tutto fatto. L’operazione sarà ufficializzata nella pausa per il Mondiale in Qatar”.

Per Corno l’ufficialità ci sarà durante il Mondiale

Corno aggiunge:

“E’ un’operazione finanziaria di grandissima portata, ci sono cifre enormi in ballo. Lo sanno tutti, ma non è stata data ancora alcuna ufficialità sulla trattativa che di fatto si è già conclusa”. Anche Sportitalia conferma l’indiscrezione e sul web si scatenano i tifosi.

I tifosi non credono alla cessione dell’Inter

Pochi quelli che danno credito alla notizia sui social (“Se è vero metto lo Champagne in frigo”), la maggioranza – ancora amareggiata per il ko col Bayern – resta scettica: “storie di bufale. Elio Corno disse la stessa identica frase l’anno scorso:”mi risulta già venduta”, ora dice di essere il primo a parlarne. Felice di sbagliarmi nel caso. La realtà è che a Zhang lo dovremo sopportare per ancora tanti anni e a me passa la voglia di tifare già solo a pensarci” oppure: “Da interista ci spero, ma sinceramente che il primo che lo venga a sapere e lo divulghi in Italia sia Corno mi sa di bufala”

C’è chi osserva: “Se vendi una società come l’Inter non lo tieni nascosto fino a novembre. Basta vedere il recente cambio di proprietà del Milan” e anche: “Sta roba di Pif è la notizia di 2 anni fa che gli è arrivata a dorso di mulo. Vedrete che settimana prossima ci dice che Barella lascia il Cagliari e che i maneskin meritavano di vincere xfactor”

Il popolo nerazzurro è scatenato: “Secondo voi una trattativa da un miliardo e duecento cazzo di milioni di euro, riesce a restare nascosta a chiunque meno che a questo qui?”.

Infine la chiosa: “Quindi una trattativa da un miliardo e due, già conclusa, tra uno dei fondi più ricchi al mondo ed uno dei club più famosi in Europa, riesce magistralmente a schivare ogni testata giornalistica di livello ma non riesce a sfuggire a Elio Corno e i commercialisti di Criscitiello.ok”.