Crisi Inter, i numeri horror della difesa: Inzaghi cerca soluzioni

08-09-2022 08:28

Momento negativo per l’Inter. La prima in Champions League ha certificato le difficoltà della squadra di Simone Inzaghi, soprattutto a livello difensivo.

Inter, difesa in tilt anche contro il Bayern Monaco

Alla “prima” in Champions League, l’Inter è stata battuta, in casa, dal Bayern Monaco. Sotto accusa la difesa. Nei primi 25 minuti di gioco l’Inter ha subito sette tiri nello specchio (tra cui la rete di Leroy Sané): mai i nerazzurri ne hanno incassati di più in un primo tempo nel formato attuale della Champions League (dal 2003/04).

La conferma che, a livello difensivo, l’Inter di questo inizio di stagione non è superlativa come lo è stata, a lungo, negli ultimi anni. Il tutto nonostante il cambio in porta, con l’ingresso di André Onana.

Inter, terza sconfitta nelle ultime quattro partite

Con il passo falso interno con il Bayern Monaco, l’Inter ha subito la terza sconfitta nelle ultime quattro gare disputate. Dopo aver perso con la Lazio, è arrivata la vittoria con la Cremonese, prima delle sconfitte con Milan e appunto Bayern Monaco. Un ruolino di marcia non da Inter.

Tra Serie A e Champions League, l’Inter ha già incassato 10 gol (otto in campionato, due in Champions League). Numeri horror per un club che ha fatto della solidità difensiva il suo punto di forza negli ultimi anni. Al netto, ovviamente, dell’infortunio a Romelu Lukaku che ha scombinato i piani tattici dei nerazzurri.

Inter, Inzaghi certifica il problema attuale

Simone Inzaghi non ha nascosto il problema, ovvero le difficoltà difensive. “Troppi errori in difesa? Assolutamente sì, nel derby abbiamo fatto errori che ci sono costati secondo e terzo gol da evitare. Con il Bayern non ricordo grandissime parate di Onana ma dovevamo essere più bravi nelle letture perché loro avevano giocatori che sanno crearti qualsiasi situazione in ogni momento”.

Sabato l’Inter se la vedrà con il Torino. Da capire cosa farà Simone Inzaghi. Sotto accusa soprattutto il rendimento di Stefan de Vrij che sembra lontano parente dello splendido difensore visto negli anni scorsi. Da ricordare che, tra le opzioni, ci sarebbe anche Francesco Acerbi, arrivato negli ultimi giorni di mercato.