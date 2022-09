Inter, Lukaku: i nuovi tempi di recupero

05-09-2022 11:16

Si è sentita la sua mancanza nel derby. Del resto il peso tattico e le capacità tecniche del belga servono all’Inter di Simone Inzaghi.

Purtroppo però, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno di Big Rom anche per la gara contro Torino e Udinese, oltre alle prime due del girone di Champions contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen.. L’attaccante però sta facendo di tutto per poter tornare al più presto agli ordini di mister Inzaghi.

Lukaku infatti, è tornato in Belgio per recuperare al più presto dal proprio infortunio. In patria non si sottoporrà a nuovi esami specifici e proseguirà semplicemente in altre strutture il lavoro riabilitativo già impostato dopo la distrazione ai flessori della coscia sinistra che ha subito nell’allenamento dello scorso lunedì.

Parlando di tempi di recupero, Lukaku potrebbe tornare in campo qualche minuto, anche prima della sosta per le Nazionali.