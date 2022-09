01-09-2022 14:20

Quasi a tempo scaduto l’Inter acquisisce anche l’ultimo tassello mancante che mancava all’appello per completare la rosa 2022/2023.

Inter, un colpo per rafforzare la difesa

Dopo lo stop degli ultimi giorni dovuto alle resistenze di Zhang, Marotta e i suoi uomini, infatti, hanno deciso di accontentare Simone Inzaghi e chiudere l’operazione con la Lazio per Francesco Acerbi.

Quella del difensore, da giorni a Milano in attesa che la situazione si sbloccasse dopo la brusca frenata impartita dalla presidenza nerazzurra, era stata una precisa richiesta dell’allenatore per completare con un uomo di fiducia un reparto arretrato che ora dunque potrà vantare una nuova freccia nel suo arco.

Acerbi all’Inter, la formula dell’operazione

Uomo d’esperienza e sicuro affidamento, Acerbi quindi ritrova Simone Inzaghi dopo il trascorso vissuto assieme alla Lazio, società dalla quale l’Inter lo ha prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.

Zhang, dunque, per rendere la rosa ancora più competitiva e regalare al suo allenatore una valida alternativa in difesa, alla fine ha deciso di fare un ulteriore sforzo accettando di mettere a bilancio un altro ingaggio pesante.

Inter, quali mosse dopo l’acquisto di Acerbi

L’arrivo di Acerbi chiude di fatto il mercato in entrata dei nerazzurri che in questa sessione hanno visto approdare a Milano Bellanova dal Cagliari, Lukaku dal Chelsea, Asllani dall’Empoli e Mkhitaryan dalla Roma.

In uscita invece Marotta avrà ancora da lavorare in queste ultime ore per ratificare il passaggio in prestito di Agoume al Troyes e trovare una nuova destinazione (sempre in prestito) a Salcedo.