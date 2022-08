Inter, frenata per Acerbi: la motivazione

29-08-2022 19:59

Brusca frenata per la trattativa che dovrebbe portare Acerbi all’Inter: La proprietà non sarebbe convinta di alzare ulteriormente il monte ingaggi con l’arrivo del laziale e ormai tramontate le piste Chabolah e Akanji.

Il 34enne, come ricorda la Gazzetta dello Sport, sarebbe dovuto arrivare domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto da 2,2 milioni di euro con scadenza giugno 2023. Vedremo se l’affare andrà in porto, Inzaghi ha chiesto a gran voce un difensore ma adesso tutto è bloccato.

