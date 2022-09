23-09-2022 10:08

Dal vertice alla Pinetina tra il presidente Zhang, la dirigenza dell‘Inter e il tecnico Inzaghi, molto atteso dai tifosi nerazzurri, è venuto fuori un input piuttosto chiaro: ritrovare la solidità, lo spirito vincente, la fiducia nel gruppo che sono state alla base dello scudetto vinto con Conte nel 2021 e delle fasi più esaltanti della scorsa stagione, la prima della gestione Inzaghi.

Un capitolo decisivo ha riguardato il portiere: l’allenatore ha preso una decisione importante.

La decisione dopo il summit: scelto il portiere dell’Inter

È il Corriere della Sera a dare gli ultimi aggiornamenti a riguardo: “Un tema non secondario è quello della scelta del portiere titolare, visto anche lo stile completamente diverso dei due numeri uno interisti. Inzaghi ha annunciato una linea e l’ha seguita, dando spazio a Onana in Champions (e così dovrebbe essere contro il Barcellona) e puntando su capitan Handanovic in campionato, quindi nella maggior parte della gare. L’alternanza non dovrebbe aumentare, anzi, e difficilmente il tecnico rinuncerà al suo capitano, uomo chiave dello spogliatoio”.

Inter, più spazio per Handanovic per ritrovare certezze

Sulla stessa falsariga il Corriere dello Sport. Troppo importante Handanovic, nell’economia dello spogliatoio nerazzurro, per pensare di potervi rinunciare a cuor leggero.

Ecco uno stralcio dell’articolo: “Di certo questo è il momento in cui va ritrovata la compattezza: subire tre gol a trasferta non è tollerabile; idem andare in vantaggio ed essere ripresi e superati. L’input ieri è stato chiaro: il gruppo deve tornare a essere di ferro, non fragile come ora. Possibile che in porta l’alternanza abbia un freno e che, al netto di nuove incertezze, Handanovic trovi più spazio”.

Inzaghi sceglie Handanovic, è putiferio tra gli interisti

Ma i tifosi nerazzurri, cosa ne pensano dell’investitura ufficiale di Handanovic a titolare fisso? TheVelvet è incredulo: “Puntare tutto su Handanovic: Simone, ma perché”. Damiano sceglie il sarcasmo: “Quindi Handanovic deve trovare più spazio? Mi sa che aveva ragione il procuratore di Radu“. Anche Danilo è perplesso: “Manco Handanovic avesse il carisma di Oliver Khan o Peter Schmeichel, roba da matti”. Carmine non sa spiegarsi una cosa: “Comunque questa intoccabilità di Handanovic da ogni parte la guardi è una delle cose più surreali successe nell’Inter in questi 40 anni in cui la seguo”. E c’è chi fa un appello a Onana: “Scappa subito da questa gabbia di matti”.