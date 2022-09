11-09-2022 09:45

L’Inter, grazie ad un guizzo finale di Marcelo Brozovic, ha vinto una gara delicatissima con il Torino. Decisivo, con le sue parate, Samir Handanovic.

Inter, Inzaghi avvisa: ci sarà alternanza tra i portieri

Dopo aver visto André Onana titolare nella prima gara di Champions League contro il Bayern Monaco (il camerunense ha disputato una buona partita), Simone Inzaghi ha riproposto Samir Handanovic nella gara di campionato con il Torino. Il 38enne portiere sloveno ha giocato alla grande, confermando di essere ancora un portiere di grande affidabilità.

Tutto rientrato? Samir Handanovic riconfermato portiere titolare dell’Inter e André Onana “obbligato” a fare la riserva. Assolutamente no. Simone Inzaghi pare deciso a proseguire nell’alternanza tra i due portieri.

Inzaghi considera Handanovic e Onana intercambiabili

“Onana si sapeva fosse forte, ma vedendolo allenare ho capito che lo è ancora di più. Poi lui sa che Handanovic è il titolare, valuterò di volta in volta. Come cambio i giocatori, ci sarà alternanza in porta. Poi Handanovic è di qualità e lo ha dimostrato in tutti questi anni”, le parole del tecnico nerazzurro nel post match della partita con il Torino.

Di fatto Samir Handanovic sembrerebbe la prima opzione ma André Onana avrà le sue chances. Ai molti tifosi nerazzurri questa mancanza di gerarchie chiare nel delicato ruolo del portiere non convince pienamente.

Inter, il caso Donnarumma-Navas deve far riflettere

In passato il dualismo tra portieri non ha quasi mai portato nulla di buono. Si pensi a cosa è accaduto lo scorso anno a Parigi con protagonisti Gigio Donnarumma e Keylor Navas.

La volontà dell’allora tecnico Mauricio Pochettino di considerarli entrambi titolari ha causato diversi problemi sia ai diretti interessati che al PSG stesso. Non a caso, il nuovo allenatore Christhophe Galtier è stato chiaro: “Donnarumma è il titolare”. L’ha ribadito anche dopo l’errore nel match contro la Juventus. Simone Inzaghi sembra aver scelto una strada diversa.