Inter, l’ultimo nome per il dopo-Lukaku scatena l’ironia dei tifosi

Inter nel caos. Difficile dire con precisione quello che sta avvenendo in casa nerazzurra in questo momento. L’assalto a suon di milioni del Chelsea per Romelu Lukaku ha scatenato la rabbia dei tifosi interisti che rischiano di perdere il simbolo dello scudetto della scorsa stagione. Difficile però riuscire a resistere a una super offerta come quella avanzata dal team inglese.

Lukaku: corsa al sostituto

Molti tifosi dell’Inter sembrano aver già accettato l’ipotesi di un addio di Romelu Lukaku. In un momento di crisi economica la proposta arrivata dall’Inghilterra sembra troppo buona per non essere accettata, il punto della discussione ora diventa come riuscire a sostituire il giocatore simbolo dello scudetto della scorsa stagione. Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Duvan Zapata, o quello dell’attaccante della Fiorentina Vlahovic. Ora però il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela che i nerazzurri hanno ripreso i contatti anche per Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare anche insieme all’attaccante colombiano dell’Atalanta.

Scamacca divide i tifosi dell’Inter

L’ultima voce di mercato scatena l’ironia dei tifosi che preferiscono affrontare questo momento di grande difficoltà con un sorriso. Del resto solo qualche mese fa aveva fatto scalpore la notizia del padre di Scamacca che era arrivato al centro sportivo della Roma a Trigoria armato di una spranga ed aveva spaccato le vetrate della portineria e danneggiato alcune macchine, tra cui quelle di Tiago Pinto e di Morgan De Sanctis prima di essere fermato dalla Polizia. “Ma Zhang lo sa che insieme a Scamacca arriva anche il padre?” commenta un tifoso.

Ma ovviamente a preoccupare è soprattutto l’aspetto tecnico. Lukaku è un giocatore molto difficile da sostituire: “Zapata-Scamacca, penso che nemmeno il più pessimista poteva pensare a una coppia del genere per sostituire Lukaku”. E ancora: “Scamacca poteva starci al posto di Pinamonti ma con Lukaku, se lo fai senza Lukaku certifichi il tuo folle ridimensionamento. Sperando che sia finita qui con le cessioni ma ormai mi aspetto di tutto”.

Ma c’è anche chi prova a portare un po’ di ottimismo e a vedere le cose con un po’ di ottimismo: “Scamacca è forte, so che gli interisti mi odieranno per questo, ma se fate lui e Zapata tanto male non è. Anzi Scamacca è destinato a fare grandissime cose”. Mentre c’è chi prova a suggerire anche un altro nome: “Ma Keita Baldè fa tanto schifo alla dirigenza dell’Inter, costerebbe meno di Scamacca ed è molto più forte”.

SPORTEVAI | 06-08-2021 08:43