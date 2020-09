Inter: L'ultimo sfottò di Ziliani a Conte fa infuriare i tifosi

Quel che non sempre si può scrivere sui giornali, lo si scrive sui social. E’ la moda neanche tanto recente di molti opinionisti che su twitter si sentono con le mani meno legate nel lanciare critiche ardite. Nel caso in questione Paolo Ziliani, uno che comunque randella spesso e volentieri anche negli articoli su Il Fatto Quotidiano, continua a prendere di mira Antonio Conte, già vittima di tweet velenosi in passato e apre il fronte a un’accesa polemica con i fan nerazzurri.

Ziliani demolisce Conte

Su twitter Ziliani posta una foto gigante con una lavagna piena di scarabocchi senza senso e scrive: “Nella foto AGGHIAGGIANDE: la lavagna di Appiano Gentile su cui Conte spiegherà quel che ha in mente dopo la cessione di Godin, l’atteso addio di Eriksen, Nainggolan e Perisic che tornano, la corte a Darmian, Kantè che arriva se Brozovic parte a 40, Gagliardini inamovibile e altro”.

I tifosi replicano a Ziliani

Non si fanno attendere reazioni velenose: “Mi sembri giusto un tantinello prevenuto . Giusto un po’…” o anche: “C’è anche il secondo posto a -1 dopo 10 anni, la miglior difesa del campionato, il record di gol, la finale di Europa League, la semifinale dominata di coppa Italia, la valorizzazione di Bastoni, Lautaro, Sensi, Lukaku e Barella?”.

Un tifosi osserva: “Ti dò una notizia : Conte ha vinto più di tutti gli altri allenatori del campionato di serie A messi insieme (Fonseca escluso, con i suoi campionati di terza fascia)” e un altro scrive: “Quindi secondo voi Conte è un c…., non sa allenare, predilige giocatori scarsi e quelli forti li rovina? Mi fido di chi lo critica su Twitter piuttosto che dei suoi successi e del suo palmarès!”

La critica prevenuta dà fastidio alla maggioranza dei fan: “Ci sta amare/odiare un allenatore, ma credere di sapere tutto sulle dinamiche di mercato di una squadra è assurdo e presuntuoso”. Una sola la voce a favore: “Il giorno in cui è stato confermato, è stato un dramma autentico. Firmato: un interista di vecchia data, prima che ci trasformassimo in una Juve meno vincente”.

SPORTEVAI | 11-09-2020 09:57