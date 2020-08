Ziliani: Il guaio dell'Inter è che dà retta a quel signore

Un valore aggiunto come indicherebbe il super-stipendio che percepisce o una zavorra? La figura di Antonio Conte come tecnico dell’Inter continua a dividere. Non è bastata la pace con Zhang per fermare polemiche e discussioni su modi e idee dell’ex ct ed anche le mosse di mercato, con le ultime novità, riportano d’attualità il tema sul reale valore del tecnico nerazzurro. Chi non lo stima ad esempio è Paolo Ziliani che fa partire un tweet al veleno.

Per Ziliani l’Inter non deve dar retta a Conte

Il giornalista del Fatto Quotidiano ripesca uno dei tanti sfoghi di Conte e scrive: “A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi acquistato dal Sassuolo?”.

“Parole di A. Conte dopo Dortmund (2-3) – aggiunge Ziliani – Lui è per Kolarov e Vidal e per schifare Tonali. Il guaio è che l’Inter gli dà retta”.

I tifosi dell’Inter contestano Ziliani

La maggioranza degli interisti non accetta questo ragionamento: “Son le uniche cose giuste che ha detto il mister. Per vincere occorre un mix di giovani e giocatori con trofei alle spalle che possano aiutarli a migliorare. Domanda: Lautaro, Barella, Sensi, DeVrij, Eriksen, Lukaku, Skriniar, Bastoni, tutti vecchi?” oppure: “A chi deve dare ragione se non al proprio allenatore???? Se l’allenatore sbaglia salta punto ma prendere giocatori che un allenatore non vuole credo sia controproducente punto…solo il tempo dirà chi ha ragione”.

Per i fan nerazzurri i giovani ci sono già

Non è vero che l’Inter è solo un paese per vecchi: “Non si tratta di schifare… Ma i giovani l’inter li ha già Bastoni, Barella, Sensi, Hakimi, Lautaro quindi serve aggiungere giocatori pronti e magari con qlc vittoria sulle spalle…” o anche: “Credo che visto le sue vittorie ne sappia qualcosa in più di noi… PS basta guardare anche età media dell’Inter del Triplete… Tonali è un ottimo centrocampista, ma oggettivamente hai già Sensi e Barella come giovani, serve esperienza al centro del campo”.

C’è chi dà ragione a Ziliani: “Ed Eriksen giacerà sempre in panchina, non escludo che da qui ad ottobre quando chiuderà la finestra di mercato, clamorosi colpi di scena. Tipo cedere Eriksen, il che metterebbe ko l’Inter e conferma di essere succube di Conte. A parer mio è già in balia di lui”

Infine uno sfogo accorato: “Mi vergogno a tifare una società che dà retta ad Antonio Conte. Progetto giovani e forti italiani. Lui pensionati per vincere uno scudettino forse, ma forse. Conte vergogna”.

SPORTEVAI | 31-08-2020 10:04