Inter, la cessione di Suning può essere imminente: le ultime

L’Inter non se la sta passando bene in campionato e le notizie che arrivano fuori dal campo non sono certo migliori. Già perché qualche giorno fa è uscita fuori l’indiscrezione di una vendita del club da parte di Suning: secondo alcune fonti, il presidente dei nerazzurri ha dato mandato a Goldman Sachs di cercare acquirenti per la cessione.

Inter, la situazione Suning

Suning sarebbe pronta a cedere la società milanese per la cifra di 1,2 miliardi di euro, una somma simile alla valutazione del Milan. Dopo il prestito di 275 milioni di euro ottenuto da Oaktree (da ripagare entro maggio 2024), se Suning non riuscisse a rispettare i parametri o a ripagare la cifra con gli interessi, il fondo statunitense diventerebbe proprietario del club.

Inter, possibile cessione a partire da ottobre

Ci sono però degli aggiornamenti importanti a riguardo. Intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto chiarezza sulle difficoltà finanziarie di Suning e dell’Inter: “Quella che poteva sembrare un’imposizione di natura transitoria di autofinanziamento, data anche dalle restrizioni date dal governo di Pechino, sta diventando costante”.

“Ciò sta portando ad una situazione inaccettabile per i tifosi. Inter nelle mani di Oaktree? Se verrà confermato a ottobre il blocco del governo cinese sugli investimenti dei capitali cinesi nel calcio, Suning non potrà che essere costretta a vendere il club, cercando di evitare di far finire il club nelle mani di Oaktree” ha concluso Bellinazzo.

Inter, i tifosi hanno già bocciato Zhang

I tifosi intanto, come ha ricordato Bellinazzo, non sono certo soddisfatti delle notizie che trapelano e alcuni giorni fa hanno pubblicato sui propri profili social una eloquente immagine su cui campeggia la scritta “Zhang vattene“. Il presidente nerazzurro non ha assolutamente voglia di abbondonare, ma sicuramente le prossime settimane potrebbero già essere decisive per il futuro societario dell’Inter.