Inter, Zhang si è già pentito? Tifosi nerazzurri su tutte le furie

25-09-2022 10:30

Indietro in campionato, in bilico in Champions League e con una situazione finanziaria tutt’altro che florida: sono tanti i guai per l’Inter in questo particolare momento della stagione. Insieme alle critiche a Inzaghi per la gestione della rosa e dei cambi, è ufficialmente scattata la contestazione nei confronti del presidente Zhang, invitato esplicitamente ad andarsene dai tifosi organizzati della Curva Nord. Ma il presidente, più che preparare le valigie, sembra avere altri problemi.

Rimpianto Zhang: doveva vendere Skriniar al Psg

È Il Giornale, in un dettagliato articolo sulla crisi dell’Inter, ad approfondire le ragioni dei tormenti del numero uno nerazzurro: “Ad agosto, Inzaghi ha fatto muro con Marotta e Ausilio per convincere Zhang a non vendere Skriniar al Psg, decisione che rischia di costare carissima all’Inter, se il difensore non rinnova il contratto, e di cui il presidente si è probabilmente già pentito”. Skriniar, infatti, potrebbe sbarcare a Parigi a giugno a parametro zero: ad agosto avrebbe fruttato una sessantina di milioni, autentica manna dal cielo di questi tempi per le casse dell’Inter.

Zhang nei guai: la grande paura dei tifosi dell’Inter

Ma ai tifosi nerazzurri le questioni economiche interessano poco o nulla. Anzi, l’accusa principale nei confronti di Zhang è quella di aver trascinato l’Inter in una spirale di guai e debiti, con buchi più o meno ampi di bilancio e una cronica mancanza di liquidità che rischiano di sfaldare un gruppo che nel 2021 ha conquistato lo scudetto e che nella stagione successiva ha portato a casa due trofei. Altro che rimpianti per cessioni mancate e affari saltati.

Malcontento sui social contro il presidente dell’Inter

Il malcontento è diffuso sui social. Persino lo storico tifoso nerazzurro Tramontana, volto noto dei salotti tv, si schiera su Calciomercato.com: “Zhang ha fatto il bene dell’Inter, ma così non si può andare avanti. Cessione unica via”. Molti tifosi la pensano allo stesso modo. “Quand’é che Zhang si eclissa dall’Inter?”, scrive Simjer. “Zhang ci ha messo soldi i primi 2/3 anni e poi solo debiti per pagare i debiti. Ci sta portando a fondo con lui, pur di restare a baloccarsi col giocattolino. Indegno”, attacca mrsdallowey. “Ma sì, doveva vendere pure Skriniar: così saremmo stati quindicesimi”, ironizza Paolo.