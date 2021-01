Inter, la delusione dei tifosi: “Sarà il nostro rimpianto”

Solo un punto. E’ così che i tifosi considerano il pareggio dell’Inter in casa dell’Udinese. Una grande occasione sprecata e il rimpianto di non aver approfittato della sconfitta casalinga del Milan contro l’Atalanta. Una gara stregata quella dei nerazzurri che sono sembrati dei lontani parenti rispetto a quelli ammirati solo una settimana fa contro la Juventus.

La rabbia dei tifosi

Dopo la vittoria convincente con la Juventus, i tifosi nerazzurri si aspettavano una prova completamente diversa contro l’Udinese. Invece arriva un pareggio proprio nel giorno in cui il Milan crolla in casa contro l’Atalanta: “Andatevi a nascondere. Dove volete andare? Vincono con la Juve e poi sono incapaci di battere l’Udinese. Vergogna storica. Tutti in ritiro. Voglio le dimissioni stasera stessa”, scrive un’arrabbiata Veronica. Anche Red è decisamente amaro: “Io dico una cosa: alla 38esima giornata li rimpiangeremo questi due punti persi. Fidatevi”.

Primo tempo noioso

La posta in palio è alta da entrambe le parti, l’Udinese non vuole mollare niente anche considerando le difficoltà che ha affrontato nell’ultimo periodo e l’Inter pur avendo qualche buona occasione non brilla. Peppe commenta così la prima frazione di gioco: “Un primo tempo appassionante come un film coreano”. E c’è chi fa anche dell’ironia dopo la vittoria con la Juventus: “Questi bianconeri sembrano un po’ più in forma rispetto a quelli di settimana scorsa”.

Fuori dal campo

Ma in casa Inter, a contare in questo momento non c’è solo il campo e i risultati sportivi. La settimana è stata fortemente condizionata dalle voci che riguardano la società e in particolare, l’affare Hakimi che ha costretto anche il Real Madrid a fare un comunicato a riguardo. Sui social i tifosi hanno apprezzato le parole di Marotta prima della partita: “Ascoltate bene le parole di Marotta. Si dice sempre che non parla nessuno: si parla quando si deve”. Alex invece sottolinea: “Però ad essere sincero mi aspettavo più durezze e fermezza nel condannare questo modus operandi”.

Il risultato del Milan

Sui social fa discutere anche la scelta di Sky di associare i risultati delle due milanesi, i tifosi dell’Inter quindi vedono quello che succede a San Siro, quelli rossoneri ciò che sta avvenendo a Udine. “Ma perché il risultato live di Milan-Atalanta in sovrimpressione? – si chiede Giulia – Ci stiamo giocando il passaggio del girone in Champions o lo scudetto all’ultima giornata di campionato? E se non lo volessimo sapere”.

SPORTEVAI | 23-01-2021 19:56