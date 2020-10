Inter, la difesa preoccupa: la dirigenza si muove per gennaio

La sconfitta nel derby suona come un vero e proprio campanello d’allarme in casa Inter e le dichiarazioni sibilline di Antonio Conte sulla questione mercato e sul mancato arrivo di un centrale di ruolo per la difesa a tre lasciano presagire un netto cambio di scenario quando ci sarà da rinforzare la rosa nel mercato invernale. L’obiettivo, in questo senso, è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina.

Come riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes’, la rivoluzione però passa da un pesante sacrificio: quello di Milan Skriniar, assente causa Covid-19 nel derby e rimasto in nerazzurro un po’ a sorpresa, visto che l’assalto nel Tottenham negli ultimi giorni del calciomercato di settembre-ottobre pareva decisivo.

L’operazione resta comunque delicata: contro il Milan, Conte ha dovuto fare di necessità virtù proprio in difesa, schierando accando a De Vrij (unico centrale di ruolo) due giocatori ‘adattati’ come D’Ambrosio e Kolarov. Se la prestazione del primo è stata tutto sommato sufficiente, quella del serbo è stata invece da incubo: fallo da rigore per lo 0-1, svista difensiva sullo 0-2.

Conte, a fine partita, lo ha difeso a spada tratta, ma agli addetti ai lavori le parole pronunciate dal tecnico salentino sono parse di circostanza, una difesa formale davanti ai cronisti per evitare di addossare la colpa della sconfitta a uno dei suoi calciatori.

Così è tornata d’attualità l’ipotesi di un ritorno sul mercato: il rientro di Alessandro Bastoni non può bastare a sistemare la difesa e lo stesso Skriniar non è mai parso a suo agio nel rigido schieramento difensivo a tre voluto da Conte per i suoi.

Cedendo lo slovacco l’Inter recupererebbe almeno 40 milioni (anche se ne chiede 50, ma la trattativa va più verso uno sconto), che potrebbe investire in Milenkovic. Un giocatore che non ha mai avuto problemi a giocare sulla linea a tre come su quella a quattro, e che potrebbe ridare stabilità a un reparto difensivo apparso finora piuttosto debole.

OMNISPORT | 18-10-2020 11:23