12-07-2022 21:01

L’Inter supera 4-1 il Lugano e scatena i commenti dei tifosi sui social, attenti ad analizzare in ogni dettaglio la seconda uscita stagionale dell’undici di Simone Inzaghi, dopo il 10-0 all’FC Milanese. Tanto interesse, ovviamente, per Romelu Lukaku, che non trova la via del gol, ma dimostra di non aver perso l’affiatamento con Lautaro Martinez. C’è, però, l’esordio assoluto di Onana che non lascia ottime sensazioni ai tifosi.

Inter, l’incertezza di Onana

A rendere leggermente amaro il pomeriggio arriva, infatti, a 8′ dal triplice fischio finale, la zampata di Alessandro Casciano che fissa il 4-1. Una situazione particolare, con la sfera che si impenna, arriva in area piccola e la giovane retroguardia nerazzurra bloccata. Onana, subentrato ad Handanovic a inizio ripresa, non esce e il Lugano si regala il gol della bandiera.

Lugano-Inter, Lautaro protagonista nel poker nerazzurro

Le reti nerazzurri vedono Lautaro protagonista. L’argentino insacca il gol del raddoppio 16′ della prima frazione e, nella ripresa, si regala la doppietta personale per il momentaneo 4-0. Ad aprire le danze è, però, Danilo D’ambrosio che, al 3′, si esibisce nella specialità della casa insaccando con la testa la preziosa assistenza di Kristjan Asllani (tra i migliori in campo) sugli sviluppi di un corner. Nel mezzo, c’è spazio per il gol Joaquin Correa schierato nell’inedita posizione di trequartista dietro la LuLa.

Inter, una parte della tifoseria non dà colpe a Onana

Tanti i tifosi nerazzurri che non se la sentono di dare le colpe al portiere camerunese. Qualcuno, infatti, scrive: “Onana poteva uscire meglio ma con dei difensori seri questo gol non lo prendi mai” e poi: “Ora si va di ricamo per il gol preso, con errore di tutta la difesa, però Onana sarà bersagliato“. Non manca chi trova comunque, il modo di prendersela con Handanovic e, ironicamente, scrive: “Si vede che Onana si sta allenando con Handanovic. 1 settimana fa sarebbe uscito senza problemi a prenderla”, “Pochi giorni con Handanovic e Onana ha dimenticato l’uscita alta“.

Onana, la rabbia dei tifosi dell’Inter

I social sono, però, invasi da messaggi lapidari e timori. Un tifoso scrive: “Che pippa di portiere che è Onana”, oppure: “Fa più schifo di Handa“, “Fosse stato Handanovic l’avremmo crocifisso, è un pacco stop“. Un altro supporter nerazzurro chiede: “Colpa dei difensori se non é uscito?” e poi: “Avremmo massacrato Handanovic per un gol del genere”, “Con portieri seri questo gol non lo prendi mai”, “Comunque deve uscire. La palla è sua“, “Ma questa è una maledizione”, “Mi pare un bidone clamoroso“.