Inter: Inzaghi parte col piede sbagliato, cresce il malumore dei tifosi

06-07-2022 08:39

Le due facce di Milano: al grande entusiasmo che ha fatto registrare il primo giorno di scuola del Milan, con tanti tifosi al raduno e l’ottimismo che regna sovrano anche in chiave mercato, fa da contraltare qualche perplessità che ha destato il day-1 della nuova Inter. In attesa che la squadra inizi a lavorare e che si completi la campagna acquisti, con la fine del tormentone-Dybala, è stata la conferenza di Inzaghi a destare un po’ di malumore tra i tifosi.

Inzaghi mette l’Inter dietro al Milan

Il profilo basso del tecnico nerazzurro è piaciuto poco. Inzaghi ha messo le mani avanti dicendo:: “Partiamo dietro il Milan che è campione d’Italia, lotteremo come sempre in 5/6 squadre, ma noi ci saremo, Siamo orgogliosi di quanto fatto, delle 2 Coppe vinte, degli ottavi di Champions che questo club non raggiungeva da più di 10 anni, il Milan ha meritato”

Inzaghi sceglie Handanovic come titolare

Preoccupano poi le frasi sul mercato (“Anche un anno fa, si pensava che dopo Hakimi non sarebbe partito nessuno e invece sappiamo com’è andata a finire”) e soprattutto la scelta del portiere: “Il titolare è Handanovic. Onana, è giovanissimo. E’ il portiere del futuro dell’Inter, già quest’anno avrà occasioni”.

I tifosi attaccano Inzaghi sul web

Fioccano le reazioni: “Gli avevo perdonato gli errori dello scorso anno e volevo dimenticarmeli, ma se Inzaghi inizia così…”, oppure: “Inzaghi non sa nemmeno l’età di Onana” e ancora: “Ma stiamo scherzando? Onana secondo Inzaghi è giovane (26 anni e più esperienza internazionale di Handanovic). Ma poi non si è mai visto un secondo prendere il doppio del titolare. La concorrenza tra portieri è l’ultima cosa che un allenatore dovrebbe fare”

C’è chi attacca; “Come fa a non essere folle, nella nostra situazione, dare 3 mln netti a un portiere destinato, parole di Inzaghi, a fare il secondo di un 38enne in evidentissima fase calante? Onana ha 26 anni ed ha decisamente più esperienza internazionale dello sloveno, assurdo non puntarci” e poi: “State calmi su Handanovic .al primo errore lo panchina..mica è scemo Inzaghi eh” e infine: “Se mi devo sbilanciare Inzaghi lo reputo un mediocre allenatore. I punti dello scorso anno sono frutto molto del lavoro di Conte dell’anno prima…”.