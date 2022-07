Inter, nodo portieri: chi fare giocare? Parola a Toldo

04-07-2022 17:44

In casa Inter sono settimane concitate, tra mercato in entrata e in attesa che invece si sblocchi quello in uscita, con gli addii ormai imminenti di Vidal, Sanchez che aprirebbero le porte all’arrivo di Paulo Dybala. Non solo, ci si domanda anche chi giocherà in porta.

Inter, chi sceglie Inzaghi per la porta?

In questi giorni l’inter ha anche ufficializzato l’addio di André Onana. Dopo la conferma di Handanovic, che nelle ultime stagioni ha difeso la porta nerazzurra chi verrà scelto? Stando alle ultime i due non si conoscono e non ci sarebbe stata nemmeno una chiamata. Per ora Onana non ha nemmeno scelto il numero uno ma ha deciso d’indossare la maglia numero 24, forse anche in forma di rispetto.

Inter, Onana – Handanovic, parola a Toldo

A Gazzetta dello Sport, ha parlato Francesco Toldo, ex portiere nerazzurro. “Conosco poco Onana – ha esordito- e la situazione all’interno dello spogliatoio. La parola chiave però è ‘correttezza’”. Poi Toldo ha parlato della situazione parlando anche di Julio Cesar e della rivalità interna: “Di mezzo c’è il bene della squadra. Samir e André devono aiutarsi a vicenda, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agli interessati. Adoro Mourinho perché parla chiaro e in faccia. Mancini, quando iniziò a preferirmi Julio Cesar, lo fu molto meno. Non dimentichiamoci che le vittorie arrivano se hai uomini veri, ancor prima che calciatori. Pensi a un Cruz, che avrebbe potuto fare il titolare ovunque e invece si è sacrificato per l’Inter”.

Inter, Handanovic in vantaggio

Secondo l’ex portiere comunque Handanovic è in lieve vantaggio: “La storia parla chiaro. Il numero uno è Samir, ma durante una stagione che sarà lunga e anomala causa Mondiale invernale bisognerà trovare i momenti giusti per inserire Onana. Anche nella prospettiva di averlo titolare l’annata successiva”. I nodi dovranno essere sciolti da Inzaghi con il ritiro che cominqia il 6 luglio.