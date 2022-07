Inter, Onana: "Essere qui per me è il top"

01-07-2022 19:11

Una giornata indimenticabile per André Onana, che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere del Camerun ha subito raccontato le sue emozioni per il passaggio in nerazzurro: “Sono molto felice di far parte di questo grande club – così a Inter Tv -. Essere qui per me è il top e speriamo di poter raggiungere traguardi importanti”.

“Ho parlato con Eto’o diverse volte, mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me. Per questo quando ho saputo dell’offerta non ho avuto dubbi – ha proseguito Onana, parlando anche dell’ex nerazzurro -. Lotteremo per vincere tutto, qui e in Europa, perché questa squadra merita il meglio e dobbiamo pensare in grande. Quindi abbiate fiducia in noi”.

